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20 июля, 21:04

Путин заявил о стратегической важности Арктической зоны для России

Арктическая зона имеет для страны важное стратегическое значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

"Здесь и вопросы оборонного характера, и ресурсной базы... Всего перечислять не буду", — сказал российский лидер.

Путин: Для движения по Севморпути нужны новые ледоколы "самого большого класса"

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Путин отметил, что в регионе на сегодняшний день много проблем, требующих скорейшего решения. В частности, изношена коммунальная инфраструктура. При этом Арктика имеет важное военное значение и у жителей должны быть нормальные человеческие условия, подчеркнул президент.

Напомним, Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область. В последний раз глава государства был там в июле 2014 года на праздновании Дня ВМФ. Сегодня российский лидер посетил центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) "Новатэк", где ему предложили прокатиться по территории предприятия на электромобиле.

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Kremlin.ru

Лариса Сафронова
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