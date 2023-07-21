Путин заявил о стратегической важности Арктической зоны для России
Арктическая зона имеет для страны важное стратегическое значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
"Здесь и вопросы оборонного характера, и ресурсной базы... Всего перечислять не буду", — сказал российский лидер.
Путин отметил, что в регионе на сегодняшний день много проблем, требующих скорейшего решения. В частности, изношена коммунальная инфраструктура. При этом Арктика имеет важное военное значение и у жителей должны быть нормальные человеческие условия, подчеркнул президент.
Напомним, Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область. В последний раз глава государства был там в июле 2014 года на праздновании Дня ВМФ. Сегодня российский лидер посетил центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) "Новатэк", где ему предложили прокатиться по территории предприятия на электромобиле.