Путин заявил о стратегической важности Арктической зоны для России

Арктическая зона имеет для страны важное стратегическое значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

"Здесь и вопросы оборонного характера, и ресурсной базы... Всего перечислять не буду", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что в регионе на сегодняшний день много проблем, требующих скорейшего решения. В частности, изношена коммунальная инфраструктура. При этом Арктика имеет важное военное значение и у жителей должны быть нормальные человеческие условия, подчеркнул президент.