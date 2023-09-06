Дважды атакованные акулами россияне продолжат кругосветку, несмотря на потерю катамарана

Атака акул стала критичной для катамарана — он полностью затонул, однако путешествие продолжится. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил руководитель кругосветной экспедиции Russian Ocean Way (ROW) Евгений Ковалевский. По его словам, если бы сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая, не подошёл так быстро, то через три часа судно бы перевернулось, встав "торчком на носовых баллонах, как Титаник".

"Будем делать всё, чтобы продолжить экспедицию. Я настроен однозначно. Придём в Австралию, будем искать варианты. Денег нет. Будем думать. Самое важное — утонул катамаран. С ним мотор, картплоттер, генератор, солнечные панели, все инструменты, спальные мешки, еда, вода", — сказал он.

Путешественник отметил, что постройка нового катамарана обойдётся слишком дорого, однако члены экспедиции не знают, окажется ли на рынке нужное им судно, "способное без издевательства" обойти вокруг планеты. Тем не менее, уверен Ковалевский, совершить кругосветку маршрутами русских мореплавателей-первопроходцев Ивана Крузенштерна и Фаддея Беллинсгаузена им всё ещё по плечу.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Тихом океане акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way, в составе которой россияне Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин, а также француз Винсент Томас Этьен. Атак было две: после первой судно смогло продолжить ход на одном баллоне, однако второй "заход" хищников отправил его ко дну. Экипаж быстро подал сигнал SOS, после чего на помощь оперативно прибыл сухогруз.