"Иди сюда, кыс-кыс!": В Приморье акула напугала рыбаков и украла улов

Возле острова Русский в Приморском акула отчаянно пыталась отнять улов, чем напугала рыбаков. Видео неожиданной встречи людей с подводным хищником опубликовал телеграм-канал Amur Mash.

В Приморье акула попыталась отнять улов и напугала рыбаков. Видео © Telegram / Amur Mash

"Дай хоть тебя пощупать! Ты, иди сюда, кыс-кыс-кыс! Она сейчас не отстанет. Да угости ты её уже!" — говорит один из рыбаков.