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18 августа, 10:38

"Иди сюда, кыс-кыс!": В Приморье акула напугала рыбаков и украла улов

В Приморье акула попыталась отнять улов и напугала рыбаков

Возле острова Русский в Приморском акула отчаянно пыталась отнять улов, чем напугала рыбаков. Видео неожиданной встречи людей с подводным хищником опубликовал телеграм-канал Amur Mash.

В Приморье акула попыталась отнять улов и напугала рыбаков. Видео © Telegram / Amur Mash

"Дай хоть тебя пощупать! Ты, иди сюда, кыс-кыс-кыс! Она сейчас не отстанет. Да угости ты её уже!" — говорит один из рыбаков.

Акуле, похоже, лодка и люди в ней были неинтересны. Всё, чего она хотела, — это рыба. В итоге она всё-таки дождалась угощения и уплыла.

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К счастью, эта история не закончилась трагедией. А в июне всю Россию и Египет шокировало нападение акулы в Хургаде на 23-летнего российского туриста. Парень погиб на глазах у родных в зубах хищника. Хищницу после этого поймали. На Украине циничнейшим образом отреагировали на трагедию — предложением установить памятник рыбе, растерзавшей россиянина. А египтяне решили повесить мемориальную доску в память о погибшем туристе.

Обложка ©

Telegram / Amur Mash

Никита Осипов
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