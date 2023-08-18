"Иди сюда, кыс-кыс!": В Приморье акула напугала рыбаков и украла улов
В Приморье акула попыталась отнять улов и напугала рыбаков
Возле острова Русский в Приморском акула отчаянно пыталась отнять улов, чем напугала рыбаков. Видео неожиданной встречи людей с подводным хищником опубликовал телеграм-канал Amur Mash.
В Приморье акула попыталась отнять улов и напугала рыбаков. Видео © Telegram / Amur Mash
"Дай хоть тебя пощупать! Ты, иди сюда, кыс-кыс-кыс! Она сейчас не отстанет. Да угости ты её уже!" — говорит один из рыбаков.
Акуле, похоже, лодка и люди в ней были неинтересны. Всё, чего она хотела, — это рыба. В итоге она всё-таки дождалась угощения и уплыла.
К счастью, эта история не закончилась трагедией. А в июне всю Россию и Египет шокировало нападение акулы в Хургаде на 23-летнего российского туриста. Парень погиб на глазах у родных в зубах хищника. Хищницу после этого поймали. На Украине циничнейшим образом отреагировали на трагедию — предложением установить памятник рыбе, растерзавшей россиянина. А египтяне решили повесить мемориальную доску в память о погибшем туристе.
Telegram / Amur Mash