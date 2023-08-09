"Крови вытекло много": 65-летнюю украинку с трудом вырвали из пасти акулы на пляже в Нью-Йорке

Женщиной, на которую вчера напала акула на нью-йоркском пляже Rockaway в районе Куинс, оказалась 65-летняя украинка Татьяна Колтунюк. Об этом сообщает местная газета New York Post.

Момент нападения акулы на пляже в Нью-Йорке. Видео © Twitter / CitizenAppNYC

По данным таблоида, Татьяна ходит на пляж пять дней в неделю, чтобы погреться под солнышком, однако в этот раз очередной заплыв едва не закончился трагедией. Украинка купалась всего в трёх метрах от берега, когда на неё напала акула и зубами вцепилась в левую ногу чуть выше колена.

"Дежурные спасатели бросились в океан, когда услышали, как Колтунюк зовёт на помощь. Мы видели, что она была укушена. Крови вытекало много, поэтому ей наложили жгут и перевязали её, чтобы она не истекла кровью", — рассказал главный спасатель.

К слову, во время оказания первой помощи пожилая женщина казалась спокойной, все заметили её выдержку. По данным газеты, в итоге пострадавшая потеряла много крови, акула разодрала её ногу до кости, была задета артерия. Местные спасатели отметили, что нападение акулы не ожидал никто.

"Мы плаваем со спасателями и видим акул, но они нам особо ничего не делают. Это случилось впервые. Это странно. Теперь все боятся заходить в воду", — сказал работник.