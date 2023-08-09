Регион

Уведомления отключены

9 августа, 12:42

"Крови вытекло много": 65-летнюю украинку с трудом вырвали из пасти акулы на пляже в Нью-Йорке

New York Post: Украинка оказалась жертвой нападения акулы на пляже в Нью-Йорке

<p>65-летняя украинка, на которую напала акула. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Tatyana Koltunyuk</p>

65-летняя украинка, на которую напала акула. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Tatyana Koltunyuk

Женщиной, на которую вчера напала акула на нью-йоркском пляже Rockaway в районе Куинс, оказалась 65-летняя украинка Татьяна Колтунюк. Об этом сообщает местная газета New York Post.

Момент нападения акулы на пляже в Нью-Йорке. Видео © Twitter / CitizenAppNYC

По данным таблоида, Татьяна ходит на пляж пять дней в неделю, чтобы погреться под солнышком, однако в этот раз очередной заплыв едва не закончился трагедией. Украинка купалась всего в трёх метрах от берега, когда на неё напала акула и зубами вцепилась в левую ногу чуть выше колена.

"Дежурные спасатели бросились в океан, когда услышали, как Колтунюк зовёт на помощь. Мы видели, что она была укушена. Крови вытекало много, поэтому ей наложили жгут и перевязали её, чтобы она не истекла кровью", — рассказал главный спасатель.

К слову, во время оказания первой помощи пожилая женщина казалась спокойной, все заметили её выдержку. По данным газеты, в итоге пострадавшая потеряла много крови, акула разодрала её ногу до кости, была задета артерия. Местные спасатели отметили, что нападение акулы не ожидал никто.

"Мы плаваем со спасателями и видим акул, но они нам особо ничего не делают. Это случилось впервые. Это странно. Теперь все боятся заходить в воду", — сказал работник.

Ещё одна акула напала на туристку на экзотическом курорте

Ещё одна акула напала на туристку на экзотическом курорте

Напомним, вчера стало известно о нападении акулы на женщину во время купания на пляже Rockaway в районе Куинс Нью-Йорка. Отдыхающую удалось спасти благодаря быстрой реакции спасателей. Они быстро вытащили её из воды, оказали первую помощь и оперативно вызвали медиков, которые в критическом состоянии госпитализировали пострадавшую.

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Украина
  • акула
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров