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12 июля, 13:30

Ещё одна акула напала на туристку на экзотическом курорте

Медсестра из США чудом выжила после нападения акулы на Галапагосских островах

На Галапагосских островах акула напала на медсестру из США и укусила её за ногу. Женщина чудом выжила и сейчас находится в больнице, пишет портал Primicias.

Пострадавшая в результате нападения акулы на Галапагосских островах. Видео © Twitter / AhoraMex

Инцидент произошёл, когда 42-летняя Делайя Ириарте, являющаяся гражданкой Соединённых Штатов родом из Мексики, плавала под поверхностью воды с маской и трубкой. Пострадавшая при нападении акулы выжила, однако получила серьёзные травмы ноги и ступни. Позже Ириарте призналась, что не видела акулы — она внезапно ощутила, что её нога онемела, а затем поняла, что в воде много крови.

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В Сети появились кадры, на которых видно, как женщину доставляют на берег. Её нога замотана в ткань. Пострадавшую экстренно доставили в ближайшую клинику, после чего на военном вертолёте перевели в больницу города Гуаякиль. Женщине провели операцию, сейчас её состояние оценивается как стабильное.

Ранее Лайф писал, что на курорте недалеко от города Аликанте в Испании у туристов началась паника из-за акулы в воде. Морской хищник подплыл очень близко к берегу и находился прямо около купающихся людей.

Египетские рыбаки поймали детёныша акулы и перепугали местных жителей

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Обложка ©

Twitter / AhoraMex

Иван Косицын
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