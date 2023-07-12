Ещё одна акула напала на туристку на экзотическом курорте

На Галапагосских островах акула напала на медсестру из США и укусила её за ногу. Женщина чудом выжила и сейчас находится в больнице, пишет портал Primicias.

Пострадавшая в результате нападения акулы на Галапагосских островах. Видео © Twitter / AhoraMex

Инцидент произошёл, когда 42-летняя Делайя Ириарте, являющаяся гражданкой Соединённых Штатов родом из Мексики, плавала под поверхностью воды с маской и трубкой. Пострадавшая при нападении акулы выжила, однако получила серьёзные травмы ноги и ступни. Позже Ириарте призналась, что не видела акулы — она внезапно ощутила, что её нога онемела, а затем поняла, что в воде много крови.

В Сети появились кадры, на которых видно, как женщину доставляют на берег. Её нога замотана в ткань. Пострадавшую экстренно доставили в ближайшую клинику, после чего на военном вертолёте перевели в больницу города Гуаякиль. Женщине провели операцию, сейчас её состояние оценивается как стабильное.