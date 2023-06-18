Египетские рыбаки поймали детёныша акулы и перепугали местных жителей
В Египте рыбаки поймали детёныша акулы-мако недалеко от побережья Александрии
В Египте рыбаки выловили детёныша акулы-мако. Обложка © Twitter / MonaZak14168804
Рыбаки поймали детёныша акулы-мако около побережья района Аль-Макс на западе Александрии в Египте. Фотографии с уловом распространились в Сети. Об этом сообщает портал Cairo24.
Улов вызвал беспокойство среди местных жителей. В этой связи власти опубликовали разъяснения экспертов института океанографии и рыболовства в Александрии. Специалисты объяснили, что на распространённых фото изображён новорождённый детёныш акулы-мако с коротким плавником (Isurus oxyrinchus). По оценкам экспертов, опасности рыба не представляет, поэтому жителям не нужно переживать. Они также отметили, что детёныш был пойман в более чем трёх километрах от побережья района, расположенного параллельно Аль-Максу.
"Эксперты подчеркнули, что этот вид не живёт в этом районе, а в глубоких местах, и их присутствие в этот период является естественным, поскольку у акул идёт брачный период, как в Средиземном море, так и в Красном", — пояснили учёные.
Позднее глава Национального института морских наук в Александрии доктор Амр Закария уточнил, что акулы откладывают яйца, которые в результате разносятся по всем морям и океанам. Причём такой вид рыбы высоко ценится в ресторанах.
Напомним, ранее в Египте произошло смертельное нападение акулы. Жертвой морского хищника стал 23-летний россиянин. Акулу поймали, а пляж закрыли для посещения. Позже власти решили увековечить память погибшего мужчины.