Египетские рыбаки поймали детёныша акулы и перепугали местных жителей

Рыбаки поймали детёныша акулы-мако около побережья района Аль-Макс на западе Александрии в Египте. Фотографии с уловом распространились в Сети. Об этом сообщает портал Cairo24.

Улов вызвал беспокойство среди местных жителей. В этой связи власти опубликовали разъяснения экспертов института океанографии и рыболовства в Александрии. Специалисты объяснили, что на распространённых фото изображён новорождённый детёныш акулы-мако с коротким плавником (Isurus oxyrinchus). По оценкам экспертов, опасности рыба не представляет, поэтому жителям не нужно переживать. Они также отметили, что детёныш был пойман в более чем трёх километрах от побережья района, расположенного параллельно Аль-Максу.

"Эксперты подчеркнули, что этот вид не живёт в этом районе, а в глубоких местах, и их присутствие в этот период является естественным, поскольку у акул идёт брачный период, как в Средиземном море, так и в Красном", — пояснили учёные.