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18 июня, 14:55

Египетские рыбаки поймали детёныша акулы и перепугали местных жителей

В Египте рыбаки поймали детёныша акулы-мако недалеко от побережья Александрии

<p>В Египте рыбаки выловили детёныша акулы-мако. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MonaZak14168804/status/1670390073559339008?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MonaZak14168804</a></p>

В Египте рыбаки выловили детёныша акулы-мако. Обложка © Twitter / MonaZak14168804

Рыбаки поймали детёныша акулы-мако около побережья района Аль-Макс на западе Александрии в Египте. Фотографии с уловом распространились в Сети. Об этом сообщает портал Cairo24.

Улов вызвал беспокойство среди местных жителей. В этой связи власти опубликовали разъяснения экспертов института океанографии и рыболовства в Александрии. Специалисты объяснили, что на распространённых фото изображён новорождённый детёныш акулы-мако с коротким плавником (Isurus oxyrinchus). По оценкам экспертов, опасности рыба не представляет, поэтому жителям не нужно переживать. Они также отметили, что детёныш был пойман в более чем трёх километрах от побережья района, расположенного параллельно Аль-Максу.

"Эксперты подчеркнули, что этот вид не живёт в этом районе, а в глубоких местах, и их присутствие в этот период является естественным, поскольку у акул идёт брачный период, как в Средиземном море, так и в Красном", — пояснили учёные.

Позднее глава Национального института морских наук в Александрии доктор Амр Закария уточнил, что акулы откладывают яйца, которые в результате разносятся по всем морям и океанам. Причём такой вид рыбы высоко ценится в ресторанах.

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Напомним, ранее в Египте произошло смертельное нападение акулы. Жертвой морского хищника стал 23-летний россиянин. Акулу поймали, а пляж закрыли для посещения. Позже власти решили увековечить память погибшего мужчины.

Светлана Оперук
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