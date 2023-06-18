В Испании у женщины случилась истерика из-за подплывшей акулы

На курорте недалеко от города Аликанте в Испании у туристов началась паника из-за акулы в воде. Морской хищник подплыл очень близко к берегу и находился прямо у купающихся людей, сообщает Daily Mail.

Акула напугала отдыхающих на курорте в Испании. Видео © Twitter / AiNewsRep

Судя по кадрам с места инцидента, люди пытались быстро выйти из воды, когда акула была лишь в нескольких метрах от них. У одной из отдыхавших женщин случилась истерика. Инцидент произошёл 15 июня.