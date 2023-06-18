В Испании у женщины случилась истерика из-за подплывшей акулы
На курорте в Испании подплывшая к берегу акула вызвала панику
На курорте недалеко от города Аликанте в Испании у туристов началась паника из-за акулы в воде. Морской хищник подплыл очень близко к берегу и находился прямо у купающихся людей, сообщает Daily Mail.
Акула напугала отдыхающих на курорте в Испании. Видео © Twitter / AiNewsRep
Судя по кадрам с места инцидента, люди пытались быстро выйти из воды, когда акула была лишь в нескольких метрах от них. У одной из отдыхавших женщин случилась истерика. Инцидент произошёл 15 июня.
Предположительно, людей напугала голубая акула длиной примерно 2,1 метра. После инцидента хищницу попытались найти, но это не удалось.
Ранее трагический случай с акулой произошёл в Египте. Там 23-летний россиянин стал жертвой морского хищника. Акулу поймали, а пляж закрыли для посещения. В Египте решили увековечить память россиянина, который погиб из-за этого нападения.
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