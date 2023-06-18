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18 июня, 09:25

В Испании у женщины случилась истерика из-за подплывшей акулы

На курорте в Испании подплывшая к берегу акула вызвала панику

На курорте недалеко от города Аликанте в Испании у туристов началась паника из-за акулы в воде. Морской хищник подплыл очень близко к берегу и находился прямо у купающихся людей, сообщает Daily Mail.

Акула напугала отдыхающих на курорте в Испании. Видео © Twitter / AiNewsRep

Судя по кадрам с места инцидента, люди пытались быстро выйти из воды, когда акула была лишь в нескольких метрах от них. У одной из отдыхавших женщин случилась истерика. Инцидент произошёл 15 июня.

Предположительно, людей напугала голубая акула длиной примерно 2,1 метра. После инцидента хищницу попытались найти, но это не удалось.

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Ранее трагический случай с акулой произошёл в Египте. Там 23-летний россиянин стал жертвой морского хищника. Акулу поймали, а пляж закрыли для посещения. В Египте решили увековечить память россиянина, который погиб из-за этого нападения.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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