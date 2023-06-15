Составлен топ-5 правил, которые спасут от встречи с акулой

Акулы водятся не только в Красном море, но и в Средиземном и даже в Чёрном. РИА "ФедералПресс" рассказало, как не встретиться с акулой во время купания, а также где безопасно отдыхать и какие правила следует соблюдать на отдыхе.

Самое первое и важное правило при бронировании отеля — выбрать безопасный пляж. Они оборудованы защитными сетками, туристам не разрешается заплывать за буйки или плавать вблизи рыбацких лодок. Нельзя игнорировать предупреждения спасателей, когда они просят немедленно выйти из воды.

Вероятность появления хищницы в лагуне крайне мала, поэтому отель лучше выбирать там. В большинстве случаев добросердечные туристы в лагунах кормят основной пищей акул с понтона, а не в открытой воде.

В отпуске рекомендуется соблюдать тайминг — не плавать во второй половине дня и ранним утром. Жизнь морских обитателей активизируется ближе к вечеру, и риск встретиться с акулой значительно вырастает.

С дайвингом стоит повременить на период сезонной миграции акул из Индийского океана (в течение двух-трёх месяцев). В новой среде обитания хищники становятся более агрессивными, потому что не находят привычного для них пропитания.

В воду нельзя заходить, если у вас есть открытая кровоточащая рана — акула способна почувствовать запах крови, находясь на расстоянии многих километров. Также рекомендуется плавать группами, потому что акулы в основном нападают на одиноких туристов. Стоит помнить, что яркие купальники и блестящие украшения тоже привлекают внимание хищников.