Россиянам объяснили, какую воду пить и от каких медуз спасаться в отпуске на море

Лето — традиционное время отпусков. Этот вопрос требует к себе серьёзного отношения, иначе есть риск не отдохнуть, а нажить себе проблем. Журналисты kp.ru пообщались с экспертами, которые рассказали, на что стоит обратить особое внимание, чтобы хорошо провести время на рабочих каникулах.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предложил простую меру — не купаться там, где могут водиться акулы, а ещё выбирать пляжи, на которых работают спасатели, и соблюдать все требования безопасности. Вдобавок к этому, можно приобрести специальные тапочки и выбрать закрытый костюм для плавания — эти меры уберегут вас от ожогов медуз и осколков кораллов.

Медузы, которые водятся в наших краях, неопасны. Если такая вас обожгла, достаточно промыть место ожога чистой пресной водой и приложить холодный компресс. Такого лечения обычно бывает достаточно — ожог пройдёт за 10–20 минут. Серьёзнее для здоровья ожоги медуз купольной формы с длинными щупальцами, которых можно встретить в Средиземном море. Последствия касания этих животных уже серьёзнее, требуют лечения и в редких случаях могут быть смертельны. Стоит иметь в виду, что медузы с самыми сильными ядами водятся в тропических морях и у побережья Австралии. Если вас ужалили там, то необходимо сразу обратиться к местными медикам за помощью.

Впрочем, куда опаснее морских и пляжных обитателей оказывается купание в нетрезвом состоянии, объясняет врач-терапевт и кардиолог Ольга Молчанова. Плавать пьяным опасно даже в небольшом бассейне, да и пить много спиртного на солнце — плохая идея.

Кроме того, одну из самых серьёзных опасностей таит в себе перегрев из-за слишком длительного пребывания под солнцем. Желательно не находиться на открытых лучах с 12 до 15 часов, не пренебрегать широкополой шляпой и носить одежду, которая прикроет руки и ноги. Излишнее воздействие солнца может привести к новообразованиям на коже, и есть риск, что со временем они станут недоброкачественными.

При выборе крема для защиты от солнца нужно обратить внимание на индекс PPD — он предотвращает кожные мутации, посоветовал врач-дерматовенеролог Пироговского Центра (КДЦ "Арбатский") Павел Ворожейкин. Максимальный индекс — PPD 42. Лучше не экономить на солнцезащитных кремах и приобретать их в аптеках. После купания нужно мазаться заново.

На отдыхе можно подцепить вредные кишечные бактерии, которые обитают в водоёмах, поэтому воду из них пить ни в коем случае нельзя. Принесённые на пляж фрукты нужно помыть чистой водой заранее. Пить можно только бутилированную или кипячёную воду, бутылку с водой всегда нужно носить при себе.