Россиян призвали не терять бдительность из-за установки сетей от акул на курортах Египта

После трагедии в Хургаде на прошлой неделе владельцы египетских курортов начали устанавливать в море сети против акул. Специалист по морским млекопитающим ООО "Биологическая станция" Александр Жбанов объяснил в разговоре с РИА "ФедералПресс", насколько безопасна и эффективна такая защита.

"Сеть, безусловно, защищает, если установлена по всем правилам. Однако акула может её перепрыгнуть, если догадается, что за сеткой еда", — предупредил специалист.