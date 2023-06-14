Россиян призвали не терять бдительность из-за установки сетей от акул на курортах Египта
Эксперт Жбанов: Акула может перепрыгнуть рыбацкие сети в погоне за жертвой
После трагедии в Хургаде на прошлой неделе владельцы египетских курортов начали устанавливать в море сети против акул. Специалист по морским млекопитающим ООО "Биологическая станция" Александр Жбанов объяснил в разговоре с РИА "ФедералПресс", насколько безопасна и эффективна такая защита.
"Сеть, безусловно, защищает, если установлена по всем правилам. Однако акула может её перепрыгнуть, если догадается, что за сеткой еда", — предупредил специалист.
По словам эксперта, утверждения о том, что сетка в море гарантированно спасёт вас от нападения хищника, не доказаны. Исследований по этому поводу не проводилось. Специалист призывает туристов быть бдительными и, отдыхая на море, лишний раз не рисковать.
Напомним, 8 июня на пляже Хургады в Египте акула напала на туриста. Им оказался 23-летний россиянин Владимир Попов, которому хищник сначала откусил ногу, после чего утащил на дно. Гражданин РФ погиб, находившаяся рядом с ним девушка смогла выплыть на берег. Позже акулу поймали и передали на обследование, а власти страны запретили купаться на этом участке побережья. На данный момент в Хургаде открыты все пляжи, за исключением места нападения акулы.
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