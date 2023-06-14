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14 июня, 11:46

Россиян призвали не терять бдительность из-за установки сетей от акул на курортах Египта

Эксперт Жбанов: Акула может перепрыгнуть рыбацкие сети в погоне за жертвой

После трагедии в Хургаде на прошлой неделе владельцы египетских курортов начали устанавливать в море сети против акул. Специалист по морским млекопитающим ООО "Биологическая станция" Александр Жбанов объяснил в разговоре с РИА "ФедералПресс", насколько безопасна и эффективна такая защита.

"Сеть, безусловно, защищает, если установлена по всем правилам. Однако акула может её перепрыгнуть, если догадается, что за сеткой еда", — предупредил специалист.

По словам эксперта, утверждения о том, что сетка в море гарантированно спасёт вас от нападения хищника, не доказаны. Исследований по этому поводу не проводилось. Специалист призывает туристов быть бдительными и, отдыхая на море, лишний раз не рисковать.

Учёный разрушил главный миф о нападениях акул

Учёный разрушил главный миф о нападениях акул

Напомним, 8 июня на пляже Хургады в Египте акула напала на туриста. Им оказался 23-летний россиянин Владимир Попов, которому хищник сначала откусил ногу, после чего утащил на дно. Гражданин РФ погиб, находившаяся рядом с ним девушка смогла выплыть на берег. Позже акулу поймали и передали на обследование, а власти страны запретили купаться на этом участке побережья. На данный момент в Хургаде открыты все пляжи, за исключением места нападения акулы.

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Ирина Фальке
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