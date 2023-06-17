В Египте решили увековечить память убитого акулой россиянина

В Египте намерены увековечить память россиянина, который погиб из-за нападения акулы. Там хотят разместить мраморную доску с историей гибели, некрологом и фотографией погибшего. Об этом рассказал заместитель директора Института морских наук и заповедников Красного моря Ахмед Вахбалла.

"Институт пытается связаться с семьёй российского туриста с целью увековечить его память, написав историю его гибели на мраморной доске рядом с акулой в музее на арабском и русском языках. В дополнение к размещению его фотографии с некрологом для него", — заявил он в беседе с РИА "Новости".