Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке
Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Обложка © Twitter / ABC7NY
Акула чуть не убила женщину, купающуюся на нью-йоркском пляже Rockaway в районе Куинс. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников.
Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Видео © Twitter / CitizenAppNYC
По их данным, 50-летнюю женщину удалось спасти благодаря реакции спасателей, которые быстро вытащили её из воды и оказали первую помощь. На место ЧП оперативно вызвали медиков и в критическом состоянии пострадавшую экстренно доставили в больницу. При этом местные власти уточняют, что нападения акул на пляже происходят довольно редко.
Во Флориде за последний месяц было зафиксировано три нападения акул на людей. Последней жертвой стал 20-летний парень, который отдыхал на пляже у побережья острова Анна-Мария и не ожидал встречи с зубастым жителем морских глубин. Как говорят американские учёные, акулы нападают у побережья Флориды под "кокаиновым кайфом".