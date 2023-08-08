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8 августа, 10:35

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке

<p>Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ABC7NY/status/1688814909474172928/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ABC7NY</a></p>

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Обложка © Twitter / ABC7NY

Акула чуть не убила женщину, купающуюся на нью-йоркском пляже Rockaway в районе Куинс. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников.

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Видео © Twitter / CitizenAppNYC

По их данным, 50-летнюю женщину удалось спасти благодаря реакции спасателей, которые быстро вытащили её из воды и оказали первую помощь. На место ЧП оперативно вызвали медиков и в критическом состоянии пострадавшую экстренно доставили в больницу. При этом местные власти уточняют, что нападения акул на пляже происходят довольно редко.

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Фото © Twitte / GwynneFitz

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Фото © Twitte / GwynneFitz

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Фото © Twitte / GwynneFitz

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Фото © Twitte / GwynneFitz

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Фото © Twitte / GwynneFitz

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Фото © Twitte / GwynneFitz

Во Флориде за последний месяц было зафиксировано три нападения акул на людей. Последней жертвой стал 20-летний парень, который отдыхал на пляже у побережья острова Анна-Мария и не ожидал встречи с зубастым жителем морских глубин. Как говорят американские учёные, акулы нападают у побережья Флориды под "кокаиновым кайфом".

Ещё одна акула напала на туристку на экзотическом курорте

Ещё одна акула напала на туристку на экзотическом курорте

Николь Вербер
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