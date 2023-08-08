Акула чуть не убила женщину, купающуюся на нью-йоркском пляже Rockaway в районе Куинс. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников.

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Видео © Twitter / CitizenAppNYC

По их данным, 50-летнюю женщину удалось спасти благодаря реакции спасателей, которые быстро вытащили её из воды и оказали первую помощь. На место ЧП оперативно вызвали медиков и в критическом состоянии пострадавшую экстренно доставили в больницу. При этом местные власти уточняют, что нападения акул на пляже происходят довольно редко.

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Фото © Twitte / GwynneFitz

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Фото © Twitte / GwynneFitz

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке. Фото © Twitte / GwynneFitz