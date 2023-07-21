Акулы-наркоманы начали нападать на людей у побережья США под "кокаиновым кайфом"

В последнее время за акулами, которые обитают неподалёку от берегов Флориды, стали замечать нетипичное и даже неадекватное поведение. Американские учёные — морской биолог Том Хёрд и эколог Трейси Фанара — решили разобраться в причинах таких чудачеств и пришли к выводу, что подводные хищники пристрастились к кокаину. Результаты их наблюдений опубликовал журнал Live Science.

Дело в том, что плавающие в этой акватории контрабандисты нередко сбрасывают за борт пакеты с кокаином, если чувствуют риск нарваться на пограничные патрули. Волны регулярно выбрасывают на берег остатки упаковок, в которых перевозили наркотики. А потом причудливое поведение акул стали замечать местные рыболовы.

Учёные провели несколько подводных наблюдений за подводными хищниками, и странности в их повадках стали заметны достаточно быстро: акула-молот ринулась к людям, хотя обычно этот вид их сторонится, а песчаная акула зачем-то выписывала маленькие круги на одном месте, словно танцуя вокруг невидимого объекта. А ещё исследователи проверили, как хищники будут реагировать на пакеты, похожие на те, в которых транспортируют кокаин: акулы начали за них свирепое сражение. Результаты полного исследования позже будут подробно показаны в сериале "Кокаиновые акулы" канала Discovery.