Гигантское морское чудовище целиком проглотило акулу на глазах у рыбаков
Опубликовано видео с большой гуасой, целиком проглотившей акулу во Флориде
В Сети появилось видео, на котором здоровенная рыба проглотила черноносую серую акулу. Случай произошёл в Атлантическом океане, неподалёку от американского Гудленда во Флориде, на глазах у рыбаков, пишет издание Daily Mirror.
Гуаса проглатывает акулу. Видео © Pen News / John Brossard
Экипаж рыболовецкого судна во главе с капитаном Джоном Броссардом ловил рыбу и, в частности, акул у побережья. Вскоре вокруг них с намерением перехватить часть улова стали плавать три огромные гуасы — это очень крупные рыбы из семейства каменных окуней. Как только на крючок попалась очередная акула, одна из карауливших добычу гуас проглотила её целиком и уплыла прочь, без особых трудов порвав леску.
Гуасы обитают на глубине до 50 метров, в тех участках дна, где много рифов. Взрослые рыбы могут вырастать до двух с половиной метров в длину и весить примерно 450 килограммов, но в среднем их масса составляет 180 килограммов.
Черноносые акулы встречаются в тропических и субтропических водах западной части Атлантики, питаются головоногими и мелкой рыбой и не представляют опасности для человека.
Ранее в Сети распространилось видео с нападением акулы на человека. Трагедия произошла на центральном пляже Хургады: акула утащила под воду молодого мужчину, который купался с подругой. Девушке удалось спастись, молодой человек погиб. Через некоторое время удалось установить личность погибшего туриста — им оказался 23-летний россиянин из Балашихи.
Pen News / John Brossard