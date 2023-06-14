Гигантское морское чудовище целиком проглотило акулу на глазах у рыбаков

В Сети появилось видео, на котором здоровенная рыба проглотила черноносую серую акулу. Случай произошёл в Атлантическом океане, неподалёку от американского Гудленда во Флориде, на глазах у рыбаков, пишет издание Daily Mirror.

Гуаса проглатывает акулу. Видео © Pen News / John Brossard

Экипаж рыболовецкого судна во главе с капитаном Джоном Броссардом ловил рыбу и, в частности, акул у побережья. Вскоре вокруг них с намерением перехватить часть улова стали плавать три огромные гуасы — это очень крупные рыбы из семейства каменных окуней. Как только на крючок попалась очередная акула, одна из карауливших добычу гуас проглотила её целиком и уплыла прочь, без особых трудов порвав леску.

Гуасы обитают на глубине до 50 метров, в тех участках дна, где много рифов. Взрослые рыбы могут вырастать до двух с половиной метров в длину и весить примерно 450 килограммов, но в среднем их масса составляет 180 килограммов.

Черноносые акулы встречаются в тропических и субтропических водах западной части Атлантики, питаются головоногими и мелкой рыбой и не представляют опасности для человека.