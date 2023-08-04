Во Флориде акулы трижды нападали на людей за последний месяц
Во Флориде акула напала на 20-летнего отдыхающего и укусила его за ногу
В штате Флорида, США, акула напала на 20-летнего посетителя пляжа и укусила его за ногу. Как сообщает Fox News, мужчина получил тяжёлую травму, но не лишился конечности.
Инцидент произошёл у побережья острова Анна-Мария. Американцу оказал первую помощь один из очевидцев нападения: он наложил жгут и остановил кровотечение. Дальнейшую помощь оказывала прибывшая на место скорая. В итоге молодого человека госпитализировали.
На данный момент вид нападавшей акулы неизвестен. Как себя чувствует пострадавший, не уточняется. По информации журналистов, это как минимум третье нападение акулы во Флориде за месяц.
Ранее Лайф писал, что акула напала на медсестру из США, отдыхавшую на Галапагосских островах, и укусила её за ногу. Пострадавшая осталась жива, но получила серьёзные травмы ноги и ступни.
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