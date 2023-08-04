Во Флориде акулы трижды нападали на людей за последний месяц

В штате Флорида, США, акула напала на 20-летнего посетителя пляжа и укусила его за ногу. Как сообщает Fox News, мужчина получил тяжёлую травму, но не лишился конечности.

Инцидент произошёл у побережья острова Анна-Мария. Американцу оказал первую помощь один из очевидцев нападения: он наложил жгут и остановил кровотечение. Дальнейшую помощь оказывала прибывшая на место скорая. В итоге молодого человека госпитализировали.

На данный момент вид нападавшей акулы неизвестен. Как себя чувствует пострадавший, не уточняется. По информации журналистов, это как минимум третье нападение акулы во Флориде за месяц.