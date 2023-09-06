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6 сентября, 13:00

На Камчатке нерпа уплыла от голодных косаток на катере "Принцесса"

Яхтсмены спасли маленькую нерпу из засады косаток в Авачинской бухте

Экипаж катера "Принцесса" спас от косаток маленькую нерпу в Авачинской бухте. "Служба спасения" подоспела к тому моменту, когда банда с плавниками загнала испуганное млекопитающее в кольцо. История закончилась благополучно — нерпа смогла забраться на корму под радостные возгласы яхтсменов.

Яхтсмены спасли маленькую нерпу из засады косаток в Авачинской бухте. Видео © YouTube / "Новости Камчатки 41 регион"

"Не волнуйся, всё хорошо, маленькая!" — слышится за кадром.

Косатки — хищные морские млекопитающие отряда китообразных — являются вершиной пищевой цепочки в морской живой природе, то есть практически не имеют соперников. На нерп они устраивают целые засады, загоняя их в кольцо и разрывая на куски прямо в воде. А ещё косатки умеют охотиться на тюленей даже на льду. Сначала хищник определяет, где находится добыча, выглядывая из воды. Затем проплывает подо льдиной, активно виляя хвостом и создавая волну. Если льдина слишком массивная, то на помощь ей приходят сородичи. Плывя синхронно, они раскачивают льдину так, что та ломается, а тюлень просто соскальзывает в воду.

В Азербайджане тюлень напал на купающихся в море людей

В Азербайджане тюлень напал на купающихся в море людей

Ранее Лайф рассказывал, как волонтёры освободили более 150 тюленей на Сахалине. Неравнодушные люди спасли морских обитателей от сетей и пластика, выброшенных человеком в океан. Зоозащитники признались, что это уже их четвёртая экспедиция на остров Тюлений с подобной миссией. Всего же за четыре года они помогли более 350 животным.

Обложка ©

YouTube / "Новости Камчатки 41 регион"

Марина Калегина
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