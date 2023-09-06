На Камчатке нерпа уплыла от голодных косаток на катере "Принцесса"

Экипаж катера "Принцесса" спас от косаток маленькую нерпу в Авачинской бухте. "Служба спасения" подоспела к тому моменту, когда банда с плавниками загнала испуганное млекопитающее в кольцо. История закончилась благополучно — нерпа смогла забраться на корму под радостные возгласы яхтсменов.

Яхтсмены спасли маленькую нерпу из засады косаток в Авачинской бухте. Видео © YouTube / "Новости Камчатки 41 регион"

"Не волнуйся, всё хорошо, маленькая!" — слышится за кадром.

Косатки — хищные морские млекопитающие отряда китообразных — являются вершиной пищевой цепочки в морской живой природе, то есть практически не имеют соперников. На нерп они устраивают целые засады, загоняя их в кольцо и разрывая на куски прямо в воде. А ещё косатки умеют охотиться на тюленей даже на льду. Сначала хищник определяет, где находится добыча, выглядывая из воды. Затем проплывает подо льдиной, активно виляя хвостом и создавая волну. Если льдина слишком массивная, то на помощь ей приходят сородичи. Плывя синхронно, они раскачивают льдину так, что та ломается, а тюлень просто соскальзывает в воду.