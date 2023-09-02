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2 сентября, 11:20

В Азербайджане тюлень напал на купающихся в море людей

Тюлень атаковал людей, купавшихся в море у побережья Азербайджана. Кадры публикует местное издание Media.Az.

В Азербайджане тюлень напал на людей, купающихся в море. Видео © t.me / Media.Az

Как пишут СМИ, всё произошло на одном из бакинских пляжей, однако официального подтверждения информации нет. При этом пользователи в соцсетях предположили, что на видео попала каспийская нерпа.

В августе начинается их ежегодная миграция вдоль берега на северо-восток Каспийского моря, а завершится она только в ноябре-декабре. Вероятно, отдыхающие попались на пути какой-то группы нерп и вызвали у них крайнее недовольство и возмущение.

Умирающую нерпу спасли из Ладожского озера

Умирающую нерпу спасли из Ладожского озера

Ранее Лайф рассказывал, как волонтёры освободили более 150 тюленей на Сахалине. Неравнодушные люди спасли морских обитателей от сетей и пластика, выброшенных человеком в океан. Зоозащитники признались, что это уже их четвёртая экспедиция на остров Тюлений с подобной миссией. Всего же за четыре года они помогли более 350 животным.

Обложка ©

t.me / Media.Az

Николь Вербер
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