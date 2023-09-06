9 удивительных фактов о Юре Шатунове, такого про исполнителя "Белых роз" вы точно не знали

6 сентября Юрию Шатунову должно было исполниться 50 лет. Легендарный солист хита "Белые розы" не дожил до своего юбилея чуть больше года — он скончался 23 июня 2022-го. В память о поп-звезде мы собрали малоизвестные факты из его биографии. Например, он снял клип за миллион евро, но при этом ни на что не променял свою старую однушку на юге Москвы.

1. Юрий получил самый дорогой подарок от фанатов

Самым дорогим подарком от поклонников для Юрия Шатунова стал "мерседес". Певец долгое время не мог поверить, что машина действительно подарена ему. Фото © Shatunov.com

Однажды Юрий получил невероятно роскошный подарок, ставший самым дорогим, какой ему только преподносили поклонники. Получил Шатунов его, уже когда переехал в другую страну. Тогда фанаты из прошлого вручили певцу ключи от "мерседеса". По первости Юрий думал, что это розыгрыш. Но поверить пришлось, ведь дело было доведено до оформления документов.

2. Шатунов почти год бомжевал на улице

Юрий Шатунов вырос в неблагополучной семье. Когда певцу исполнилось три года, родители развелись. Отчим пил, отец сыном не интересовался, а в 1984 году от сердечного приступа умерла мама. Юра тяжело переживал её кончину: сбежал от тёти и почти год бродяжничал. В 1985-м мальчик оказался в детском доме.

3. Сыграл в ситкоме "Счастливы вместе"

Юра Шатунов сыграл в российском ситкоме "Счастливы вместе" самого себя. Фото © YouTube / "Счастливы вместе"

В кино Юрий Шатунов появился один-единственный раз — в 2010-м сыграл себя самого в комедийном сериале "Cчастливы вместе". По сюжету исполнитель хита "Белые розы" должен был прийти на помощь больной сестре Гены Букина. Снимали сцены с участием певца долго. От волнения он постоянно забывал текст. Однако всё закончилось благополучно. Юрий всё-таки справился и даже немного сымпровизировал на площадке.

4. Чемпион России в виртуальных гонках

Мало кто знает, что Шатунов — чемпион России по компьютерным гонкам. Это было одно из самых больших увлечений Юрия после музыки. Артист много лет участвовал в виртуальных соревнованиях "Формулы-1" и не раз становился победителем. Солиста даже признали чемпионом России.

5. Был на родах с женой

Шатунов входил в число тех пап, которые не боялись родильного зала. Поэтому, когда в 2006 году его первенец должен был появиться на свет, Юрий решил разделить этот важный момент вместе с любимой женой Светланой. Он находился в родильной палате от начала и до конца. Как только мальчик появился на свет, любящий отец сам перевязал пуповину и вместе с медсестрой купал ребёнка.

6. Шатунов снял клип за миллион евро

Клип Юры Шатунова "А лето цвета" обошёлся в миллион евро — рекордный на тот момент бюджет для российского шоу-бизнеса. Фото © YouTube / Юрий Шатунов

Музыкальное видео к песне "А лето цвета" 2012 года снималось в Монако. Творческая команда под эгидой режиссёра Константина Черепкова на тот момент замахнулась на рекордный для отечественного шоу-бизнеса бюджет: почти 1 миллион евро. Они заплатили за самый роскошный номер в отеле Hotel de Paris стоимостью 15 тысяч евро, снимали на яхте неподалёку от Канн с вертолёта, а также на знаменитой трассе "Формулы-1". И всё для того, чтобы создать целый детектив с Шатуновым в стиле киноленты о Джеймсе Бонде.

7. У Юрия Шатунова было тяжёлое детство

Детство Юрия Шатунова было трудным. Когда он появился на свет, его матери Вере Шатуновой было всего 18 лет. Отцом 23-летний человек был так себе, и фамилию ребёнку дали материнскую. Первые несколько лет жизни Юра провёл с бабушкой и дедушкой. В трёхлетнем возрасте Шатунова постигла трагедия — дед ушёл из жизни, а родители развелись. Сын остался с матерью и её вторым мужем. Однако и тут всё не так гладко. Отчим Юры сильно пил и бил ребёнка, после чего он стал убегать из дома. Когда был в четвёртом классе, мама заболела, а Юрий оказался в интернате. А спустя несколько месяцев Вера Шатунова умерла от проблем с сердцем. У отца солиста группы "Ласковый май" была вторая семья, и наследником он не интересовался. Так Юра оказался в интернате. Подростка пригласили в детский дом в посёлке Акбулак. А когда руководительницу перевели в интернат Оренбурга, то Юрий отправился за наставницей. Там и состоялась встреча подростка с руководителем кружка самодеятельности Сергеем Кузнецовым, который в дальнейшем организовал группу "Ласковый май".

8. Однушка на Кантемировской

Юра Шатунов за долгие годы так и не расстался с маленькой квартиркой на улице Кантемировской, которой он обзавёлся после выпуска из интерната. Фото © ТАСС / Роман Яровицын

В подростковые годы Юра жил в интернате. Позже государство выдало ему однокомнатную квартиру в Москве на станции метро "Кантемировская". С 2000-го Шатунов жил в Германии, поэтому в столице квадратами побогаче так и не обзавёлся. Однушку в родных пенатах он использовал только для ночёвок во время гастролей.

9. Свой первый альбом Шатунов записал в интернате

Юрий жил в оренбургском интернате, когда туда пришёл Сергей Кузнецов — руководитель местного музыкального кружка. Кузнецов сразу же заметил одарённого мальчишку, и вскоре Юра записал свои первые песни на обычный кассетный магнитофон.