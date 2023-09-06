Треть россиянок признались, что планируют беременность так, чтобы не родить Скорпиона

Почти половина россиянок подходили к рождению ребёнка со всей серьёзностью и перед беременностью даже специально выбирали примерную дату его рождения. Многие признались, что совсем не хотели иметь сына или дочку Скорпиона, пишет портал "Страсти" со ссылкой на результаты исследования приложения TryBaby среди родителей малышей от четырёх до 12 месяцев.

Скорпион (30%), Близнецы (15%), Рыбы (14%), Овен (14%) оказались в лидерах самых нежелательных знаков. При этом 36% опрошенных признались, что для них это не имеет никакого значения. Более того, 49,5% родителей заявили, что вообще не верят в астрологию.

Тем не менее почти столько же опрошенных (49%) специально подбирали дату и знак зодиака, а 1,5% респондентов даже обращались за помощью к профессиональному астрологу. При этом 9,7% мам очень хотели и планировали родить ребёнка определённого знака зодиака.

В топе самых востребованных оказались Лев и Дева (по 27%). Чаще всего родители обращали внимание на хороший характер (81%), ярко выраженные таланты (36%), а 9% были уверены в удаче и богатстве, которые принесут знаки.