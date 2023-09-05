5 абсурдных образов с Венецианского фестиваля 2023, которые хочется поскорее забыть, но не получится

В конце августа каждого года звёзды съезжаются в Венецию на ежегодный кинофестиваль, который является одним из самых значимых событий в календаре киноиндустрии. Тем не менее этот год был скучным на образы. Ниже рассмотрим пять самых сомнительных луков звёзд на красной дорожке 80-го Венецианского кинофестиваля, которые вызвали наибольшее негодование у публики.

Изабель Юппер на 80-м Венецианском кинофестивале

Изабель Юппер и её не совсем удачный наряд на красной дорожке Венецианского фестиваля 2023. Фото © Getty Images / Elisabetta A. Villa

Изабель Юппер пришла на премьеру фильма "Маэстро" в платье от Balenciaga. В принципе, модный дом, несмотря на тренд на серебро и хром, остался верен своим традициям — делать нечто, что крайне тяжело понять рядовому зрителю. Вообще, у образа настроение костюма на новогодний утренник, который уставшая мама слепила из старого дождика в последнюю ночь. Ни выгодного силуэта, ни спасающего макияжа — выглядит, скажем так, "интересно".

Певица Рита Ора

Рита Ора пришла с голой попой на красную дорожку 80-го Венецианского кинофестиваля. Фото © Getty Images for The Red Sea International Film Festival / Daniele Venturelli, © Getty Images / Corbis / Stephane Cardinale

Рита Ора прибыла на гала-концерт amfAR в наряде от Стефана Роллана. Тут хотя бы глазу есть за что зацепиться — в 2023 году это редкость. Тем не менее решение прийти на красную дорожку, оголив пятую точку, крайне сомнительно. Плюс декоративный элемент из белого пластика выглядит подозрительно инородно.

Эмма Коррин и странный образ с трусами

Эмма Коррин шокировала всех своим нарядом на Венецианском кинофестивале 2023. Фото © Getty Images / Franco Origlia, © Getty Images / WireImage / Stefania D'Alessandro

Эмма Коррин также присутствовала на фестивале, но выбрала себе образ от бренда Miu Miu, за что ей большое спасибо. Вряд ли бы кто-то ещё смог поднять настроение так, как это сделала знаменитость своим нарядом в стиле "в садик собирал папа". Интересно, это когда-нибудь будет в моде? Надеемся, нет.

Тони Гаррн и платье-кольчуга на дорожке 80-го Венецианского кинофестиваля

Тони Гаррн появилась на Венецианском фестивале 2023. Фото © Getty Images / Mondadori Portfolio / Archivio Marilla Sicilia / Marilla Sicilia

Тони Гаррн появилась на церемонии открытия в платье без бретелек от Alberta Ferretti. И опять металл! За новый тренд можно поблагодарить Бьонсе — хром, серебро и вообще всё блестящее стоит в основе эстетики её мирового тура Renaissance, который уже скоро заканчивается. Но если образы певицы продумывали и шили месяцами, платье Тони — неудачный модный эксперимент. В итоге актриса больше напоминает ученицу модного кружка, в котором выдали задание сделать платье из консервных банок. Вышло неплохо…

Мариякарла Босконо на ковровой дорожке

Мариякарла Босконо. Фото © Getty Images / Corbis / Alessandra Benedetti

Модель продемонстрировала эффектную фигуру в платье Dolce & Gabbana с капюшоном и лифом на шнуровке. Вопросов как минимум два: кто придумал выпустить девушку на красную дорожку в алом платье и понравилось ли ей выглядеть как персонаж из Mortal Kombat в окружении сотен людей в самых скучных образах?