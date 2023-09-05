Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер застукали за флиртом на концерте, и теперь все знают: их роман — правда

Одни с самого начала скептически отнеслись к новости, что Кайли Дженнер теперь встречается с Тимоти Шаламе. Другие поверили сразу: мол, почему нет? Два красивых, богатых и знаменитых человека понравились друг другу, вспыхнули чувства, закрутился роман.

Первые слухи и "доказательства" — непонятные и затемнённые фото, теории фанатов и слежка папарацци за голубками — появились в апреле 2023 года. Считается, что искра загорелась, когда парочка пересеклась на модном показе Жан-Поля Готье в январе. Но большинство поклонников модели прекрасно помнят, на что способна Крис Дженнер. Сколько раз уже главный менеджер семьи Кардашьян – Дженнер распускала слухи и показывала ситуацию в выгодном для себя свете, хотя на деле всё было пустышкой.

Но, видимо, не в этот раз! Недавно на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе внимательные фанаты своими глазами увидели, как Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер мило беседуют, находясь в VIP-зоне.

Модель Кайли Дженнер и актёр Тимоти Шаламе устроили свидание на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе. Видео © социальные сети

Судя по языку тела, обоим влюблённым комфортно рядом друг с другом. Парочка флиртует, смеётся, наслаждается моментом. Кстати, Шаламе в тот вечер повезло вдвойне, потому что Кайли пришла с сестрой Кендалл. То есть актёр проводил время в окружении сразу двух красавиц.

Раскрыта правда про отношения Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер — парочка встречается. Видео © социальные сети