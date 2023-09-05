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5 сентября, 10:22

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер застукали за флиртом на концерте, и теперь все знают: их роман — правда

Как только в Сети поползли слухи о новом романтическом приключении одной из прекрасных сестёр Дженнер со знаменитым актёром, никто этому не поверил. Но вот и доказательства!

Одни с самого начала скептически отнеслись к новости, что Кайли Дженнер теперь встречается с Тимоти Шаламе. Другие поверили сразу: мол, почему нет? Два красивых, богатых и знаменитых человека понравились друг другу, вспыхнули чувства, закрутился роман.

Первые слухи и "доказательства" — непонятные и затемнённые фото, теории фанатов и слежка папарацци за голубками — появились в апреле 2023 года. Считается, что искра загорелась, когда парочка пересеклась на модном показе Жан-Поля Готье в январе. Но большинство поклонников модели прекрасно помнят, на что способна Крис Дженнер. Сколько раз уже главный менеджер семьи Кардашьян – Дженнер распускала слухи и показывала ситуацию в выгодном для себя свете, хотя на деле всё было пустышкой.

Но, видимо, не в этот раз! Недавно на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе внимательные фанаты своими глазами увидели, как Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер мило беседуют, находясь в VIP-зоне.

Модель Кайли Дженнер и актёр Тимоти Шаламе устроили свидание на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе. Видео © социальные сети

Судя по языку тела, обоим влюблённым комфортно рядом друг с другом. Парочка флиртует, смеётся, наслаждается моментом. Кстати, Шаламе в тот вечер повезло вдвойне, потому что Кайли пришла с сестрой Кендалл. То есть актёр проводил время в окружении сразу двух красавиц.

Раскрыта правда про отношения Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер — парочка встречается. Видео © социальные сети

Скорее всего, строят теории фанаты, состоялось их официальное свидание, потому как образ основательницы Kylie Cosmetics был весьма сексуально-романтическим: чёрное обтягивающее платье с голыми плечами и сапоги на каблуке. Сам актёр был одет достаточно скромно — чёрные бомбер и кепка. Интересно, когда парочка появится вместе на каком-нибудь мероприятии, уже не утаивая своих отношений?

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Обложка ©

Getty Images / Gabe Ginsberg / Dimitrios Kambouris / The Met Museum / Vogue /

Елизавета Терешкова
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