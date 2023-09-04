6 "вредных" вещей, за которые ни в коем случае не стоит извиняться

Нас с детства учат быть вежливыми и просить прощения, если вдруг наступили в автобусе кому-то на ногу, неправильно указали номер дома обратившемуся за помощью или нагрубили в ссоре любимой жене. Извиняться важно и нужно. Но вы уверены, что точно знаете, когда слова "прости меня" сделают ситуацию не лучше, а хуже? Рассказываем про исключения из правил вежливости или про вещи, за которые извиняться и думать забудьте.

1. Извинение за всё подряд

За что на самом деле не стоит просить прощения, ведь это часть вашей личности. Фото © Shutterstock

Наверняка вы встречали таких людей: слово не скажи — они выстреливают рефлекторными "извини". Причём не всегда собеседник на самом деле хочет указать на какой-то промах, но всё равно слышит в свою сторону рядовые мольбы о прощении. Если вы думаете, что извинения за всё подряд сделают вас в глазах другого человека вежливым, спешим разочаровать. Скорее он увидит неуверенную в себе личность, которая с лёгкостью позволит агрессору вытереть о себя ноги. Так ещё и спасибо скажет! Поэтому за всё подряд извиняться уж точно не стоит.

2. За свои принципы

Очень здорово, если у людей, с которыми вы общаетесь, есть разные мнения и принципы. Но кто сказал, что из-за этого стоит принижать себя и каждый раз вымаливать прощение, чтобы не согласиться со взглядами, например, большинства. Вы должны гордо нести свои жизненные принципы и собственное мнение, даже если они отличаются. Чтобы быть собой, а не послушной и дрессированной на что-то конкретное собачкой.

3."Извини, но нет"

6 вещей, которыми нужно в себе гордиться, а не извиняться. Фото © Shutterstock

Можно снова и снова говорить о том, что не стоит испытывать чувство вины за отказ, но всё равно найдётся человек, который скажет до боли знакомую фразу: извини, вынужден отказать. Осознанное желание остаться в комфорте, не идти на риск или просто не хотеть — всё это причины ответить человеку "нет". Так почему, выбирая себя и благополучие, вы извиняетесь и оправдываетесь?

4. Хватит извиняться за свои мечты

Как говорил Остап Бендер, не трогайте мои хрустальные мечты своими грязными руками. Никогда не извиняйтесь, что грезите поступить в музыкальный, даже если вся семья отучилась в медицинском. Не испытывайте вину, если нравится думать немного не так, как принято в вашем окружении. Иначе так и не начнёте жить тем образом, который сделает вас счастливым.

5. За чужие ожидания

Чужие оправдания — это проблемы других людей, а не ваши. Не нужно за них извиняться, как ещё и за эти 5 вещей. Фото © Getty Images / Henrik Sorensen

Несоответствие чьим-то ожиданиям — почему это должны быть ваши проблемы? Уж если кто и должен извиняться, так это человек, так сильно вас подставивший. Помните, что вы не обязаны следовать чужим придуманным сценариям или жить по каким-то навязанным правилам, чужим интересам. Тот мнимый образ в голове, образовавшийся у другого человека, — его трудность. Не извиняйтесь, что оказались настоящим собой.

6. "Прости, но это правда"