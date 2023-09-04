6 "вредных" вещей, за которые ни в коем случае не стоит извиняться
Считаете себя воспитанным и добропорядочным человеком, поэтому умеете признавать вину? Это очень здорово, если вы действительно разбираетесь, когда стоит приносить слова извинения, а не раскидываться ими направо и налево.
Нас с детства учат быть вежливыми и просить прощения, если вдруг наступили в автобусе кому-то на ногу, неправильно указали номер дома обратившемуся за помощью или нагрубили в ссоре любимой жене. Извиняться важно и нужно. Но вы уверены, что точно знаете, когда слова "прости меня" сделают ситуацию не лучше, а хуже? Рассказываем про исключения из правил вежливости или про вещи, за которые извиняться и думать забудьте.
1. Извинение за всё подряд
За что на самом деле не стоит просить прощения, ведь это часть вашей личности. Фото © Shutterstock
Наверняка вы встречали таких людей: слово не скажи — они выстреливают рефлекторными "извини". Причём не всегда собеседник на самом деле хочет указать на какой-то промах, но всё равно слышит в свою сторону рядовые мольбы о прощении. Если вы думаете, что извинения за всё подряд сделают вас в глазах другого человека вежливым, спешим разочаровать. Скорее он увидит неуверенную в себе личность, которая с лёгкостью позволит агрессору вытереть о себя ноги. Так ещё и спасибо скажет! Поэтому за всё подряд извиняться уж точно не стоит.
2. За свои принципы
Очень здорово, если у людей, с которыми вы общаетесь, есть разные мнения и принципы. Но кто сказал, что из-за этого стоит принижать себя и каждый раз вымаливать прощение, чтобы не согласиться со взглядами, например, большинства. Вы должны гордо нести свои жизненные принципы и собственное мнение, даже если они отличаются. Чтобы быть собой, а не послушной и дрессированной на что-то конкретное собачкой.
3."Извини, но нет"
6 вещей, которыми нужно в себе гордиться, а не извиняться. Фото © Shutterstock
Можно снова и снова говорить о том, что не стоит испытывать чувство вины за отказ, но всё равно найдётся человек, который скажет до боли знакомую фразу: извини, вынужден отказать. Осознанное желание остаться в комфорте, не идти на риск или просто не хотеть — всё это причины ответить человеку "нет". Так почему, выбирая себя и благополучие, вы извиняетесь и оправдываетесь?
4. Хватит извиняться за свои мечты
Как говорил Остап Бендер, не трогайте мои хрустальные мечты своими грязными руками. Никогда не извиняйтесь, что грезите поступить в музыкальный, даже если вся семья отучилась в медицинском. Не испытывайте вину, если нравится думать немного не так, как принято в вашем окружении. Иначе так и не начнёте жить тем образом, который сделает вас счастливым.
5. За чужие ожидания
Чужие оправдания — это проблемы других людей, а не ваши. Не нужно за них извиняться, как ещё и за эти 5 вещей. Фото © Getty Images / Henrik Sorensen
Несоответствие чьим-то ожиданиям — почему это должны быть ваши проблемы? Уж если кто и должен извиняться, так это человек, так сильно вас подставивший. Помните, что вы не обязаны следовать чужим придуманным сценариям или жить по каким-то навязанным правилам, чужим интересам. Тот мнимый образ в голове, образовавшийся у другого человека, — его трудность. Не извиняйтесь, что оказались настоящим собой.
6. "Прости, но это правда"
Помните поговорку, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь? Говоря честно, вы демонстрируете право на собственное мнение, которое, увы, может не совпадать порой с другими. И это нормально. Не стоит извиняться, если вам нравится оранжевый цвет, в то время как другим — красный. Гордо самовыражайтесь, но не раздувайте конфликты и не пытайтесь навязать личное мнение другим. Тогда извиняться уж точно не придётся.
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