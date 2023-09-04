5 супермоделей из России 90-х, которых уже трудно представить на подиуме

Даже самые красивые цветы вянут, что уж говорить про красоту, которая так мимолётна. Водянова, Завьялова, Пантаева, Семанова и Сорокко: что стало с нашими моделями, которые покоряли мировые подиумы в 1990-е и 2000-е годы.

1. Как с годами изменилась Наталья Водянова

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Наталье 41 год. В модельный бизнес она попала в 16. Спустя пару месяцев после первого кастинга Водянова уже работала в Париже. В её портфолио — показы всех крупнейших домов моды и съёмки в лучших глянцевых журналах. В 2007 году после рождения ребёнка завершила карьеру.

Наталья Водянова занимается благотворительностью: с помощью фонда "Обнажённые сердца" помогает детям с особенностями развития. Она инвестирует в стартапы, иногда работает ведущей и снимается в кино. Замужем за французским бизнесменом Антуаном Арно, от которого у бывшей модели двое сыновей.

2. Татьяна Завьялова — как выглядит сейчас

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Татьяне 49 лет. В 19 выиграла российский этап конкурса моделей Elite Model Look, а потом заняла третье место в международном финале в Майами. Переехала в Нью-Йорк и вошла в топ манекенщиц мира наряду с Линдой Евангелистой и Синди Кроуфорд.

В 2000 году Завьялова вернулась в Россию. Работала ведущей на телеканале "Звезда". Вышла замуж за российского бизнесмена Руслана Соколова. У пары три дочери.

3. Что стало со звездой 90-х — моделью Ириной Пантаевой

Ирине 55 лет. Она впервые вышла на подиум ещё в 1988-м в родной Бурятии. Через год завоевала титул "Мисс Улан-Удэ", переехала в Москву и дебютировала в кино. В 1991-м девушка приняла участие в показе Пьера Кардена и вскоре уехала в Париж. Там она начала работать с мировыми брендами.

В 1994 году модель переехала в Нью-Йорк, где отучилась на театральном факультете. Она участвовала в дефиле, снималась для журналов и в кино, выступала на Бродвее. В 2010-х создала свою линию ювелирных украшений, которые продаются в магазинах Нью-Йорка. У Ирины два сына, она дважды была замужем.

4. Как сегодня выглядит бывшая российская модель Наталья Семанова

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nataliasemanovafan

Наталье 43 года. В 1992-м она прошла кастинг в модельное агентство Вячеслава Зайцева. В 1994-м победила в российском этапе Elite Model Look, а потом и в международном финале на испанском острове Ибица. Карьера пошла в гору: показы в Милане, обложка Vogue, фотосессия Хельмута Ньютона для Blumarine, рекламная кампания парфюма Opium.

В 2001-м Наталья стала лицом марки Giorgio Armani — и приобрела негласный статус супермодели. В том же году она вышла замуж за французского бизнесмена, а свадебное платье сшил сам Жан-Поль Готье. У пары двое детей, семья живёт в Париже.

5. Татьяна Сорокко — в кого превратилась с годами

Фото © Wikimedia / Lauratrau, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tatianasorokko

Татьяне 51 год. После школы переехала из закрытого города Арзамас-16 (Саров) в Москву. В столице начала работать моделью. Девушку заметили французские скауты, которые позвали её в Париж. Подиум, фотосессии, реклама, кино — Сорокко уже в 17 лет стала мировой знаменитостью.