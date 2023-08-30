Нейросеть Midjourney показала, как должны выглядеть королевы красоты разных стран

К стандартам женской красоты можно относиться по-разному, но факт остаётся фактом — они ещё существуют. И в каждой стране есть своё понимание прекрасного, причём не только у людей. В ходе эксперимента нейросеть Midjourney сгенерировала образы королев красоты из разных уголков мира: от США до Таиланда. Получилось как минимум любопытно.

Какие девушки, по версии нейросети Midjourney, живут в России

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Фигура типа "песочные часы". Цвет волос: брюнетки и светло-русые. Тонкие губы, высокие скулы, острая линия подбородка, высокий лоб.

Беларусь: каких красоток сгенерировал искусственный интеллект

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Как, по представлениям нейросети Midjourney, должна выглядеть королева красоты из Беларуси? Фигура: от пышной до стройной. Светлые волосы. Небольшое лицо.

Красавицы из Армении

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Подтянутый живот. Густые тёмные волосы. Мягкая линия подбородка, длинный нос, высокие скулы и полные губы. Вот какая королева красоты должна быть в Армении, считает нейросеть Midjourney.

Королевы красоты из Казахстана

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

По версии нейросети Midjourney, у красотки из Казахстана обязательно должны быть следующие черты: пышные бёдра, тонкая талия, широкие плечи. Светлая кожа и тёмные волосы. Небольшое лицо. V-образная линия подбородка, высокие скулы и лоб, маленький тонкий нос, полные губы.

США: как нейросеть Midjourney представляет самых красивых женщин

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Пышные бёдра и бюст, тонкая талия. Светлая кожа, платиновые волосы. Высокие скулы, маленький нос и тонкие губы.

Королевы красоты из Великобритании

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Мускулистое тело. Светлые волосы, высокие скулы и лоб, голубые глаза, нос пуговкой и полные губы. Именно так нейросеть Midjourney нарисовала типично красивых девушек Великобритании.

Германия

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

По версии нейросети Midjourney, в этой стране ценятся следующие черты у девушек: стройное тело, мужественные черты лица, вытянутый лоб, тонкие губы и брови.

Как нейросеть Midjourney нарисовала красивых женщин из Франции

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Подтянутая фигура с тонкой талией. Цвет волос: блондинка или брюнетка. Высокие скулы и лоб, тонкий нос, острая линия подбородка, пухлые губы.

Италия: какие девушки считаются красивыми

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

По версии нейросети Midjourney, эталон красивой итальянки — тёмные длинные волнистые волосы с пробором посередине. Оливковая кожа. Тёмные брови, маленькие тонкие губы и удлинённый нос.

Как видит женщин из Испании искусственный интеллект

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Стройное тело. Кукольные черты лица: невысокий лоб, небольшой нос, полные губы, острый подбородок. Карие глаза.

Турция: как нейросеть Midjourney нарисовала местных красавиц

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Миниатюрное телосложение, очерченные ключицы. Цвет волос: брюнетка. Высокие скулы, полные губы. Таких девушек нейросеть Midjourney считает национально красивыми.

Сирия

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Мускулистое тело с тонкой талией. Волнистые тёмные волосы. Бледная кожа. Вытянутое лицо с высокими скулами и широким ртом с тонкими губами.

Египет: как выглядят королевы красоты от нейросети Midjourney

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Подтянутая фигура с тонкой талией, золотистая кожа, тёмные волосы. Небольшой лоб, высокие скулы, узкий нос, заострённый подбородок, полные губы.

Красота женщин из Монголии

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Стройное тело, тёмные волосы, бледная кожа. Точёный подбородок, высокие скулы, выразительные брови. Губы полные или тонкие.

Нейросеть Midjourney нарисовала красавиц из Таиланда

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Осиная талия, мускулистый живот, широкие бёдра. Миндалевидные глаза, высокие скулы, маленький рот с полными губами, V-образная линия подбородка.

Индия

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Стройное тело с пышными бёдрами, длинные тёмные волосы. Длинный тонкий нос, V-образная линия подбородка. Такие девушки, как считает нейросеть Midjourney, могли бы считаться в Индии эталоном красоты.

Япония. Красота восточных женщин

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

По версии нейросети Midjourney, азиатский канон красоты — это миниатюрная фигура и бледная кожа. Также тёмные волосы и брови, маленький рот и лицо с пухлыми губами.

Израиль

Изображение © Great Green Wall / Midjourney

Тонкая талия, тёмные волосы и оливковый оттенок кожи. Заострённый подбородок, маленький рот, округлые щёки.

Какими искусственный интеллект видит женщин из Мексики

Изображение © Great Green Wall / Midjourney