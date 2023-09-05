"А детки когда?": Как правильно отвечать надоедливым родственникам на тему внуков, чтобы от вас отстали

Большинство девушек, да и парни иногда тоже, после 25 лет сталкиваются с надоедливыми вопросами от родственников о том, когда им ждать продолжения рода. Одни начинают переживать, что им действительно пора задуматься о детках, другие, напротив, начинают обороняться. Так или иначе, кто-то после этого вопроса остаётся в плохом настроении. Собрали рекомендации, как отвечать на эти и подобные вопросы так, чтобы от вас действительно отстали.

Обращение к старшему поколению, или Почему такие вопросы так неприятно слышать

Как избежать вопросов от родственников о продолжении рода. Фото © Shutterstock

Молодёжь понимает, что вы ждёте пополнения в семье и хотите поиграть со своими внуками и правнуками. Но, несмотря на это, назойливые вопросы по поводу и без могут быть очень болезненными для тех, кто их слышит. Напоминания, что "пора бы уже и о детках подумать" только кажутся безобидными и даже милыми, но на деле могут создавать чувство давления и обязательства. Каждый человек имеет право на свои решения, когда и с кем заводить детей, если вообще планировать это.

Кроме того, существует множество факторов, которые в силе повлиять на решение о продолжении рода: финансовое положение, карьерные планы, здоровье и личные убеждения. Пожалуйста, помните, что все эти вопросы про деток могут вызывать негативные эмоции и приводить к конфликтам. Поэтому лучший вариант — уважать чужой выбор и не навязывать свои мнения и ожидания. Каждый человек имеет право на личную жизнь и собственное решение: продолжать род или нет.

"Когда планируете детей": что ответить на этот и другие такие вопросы

Как не стать жертвой назойливых комментариев о продолжении рода. Фото © Shutterstock

Перейдём к тому, как отвечать на вопросы о продолжении рода. Вот несколько советов, которые помогут выйти из этой ситуации.

1. Будьте честны

Лучше всего отвечать на вопросы о продолжении рода честно. Вы можете сказать что-то вроде "мы пока не планируем иметь детей" или "мы ещё не решили, хотим ли заводить детей". Это поможет убрать давление. Покажет родне, что вы задумываетесь о продолжении рода. Уже хоть что-то!

2. Помните о своих границах

Как без ссоры отвечать на вопрос: "Детей когда заведёте"? Фото © Shutterstock

Если вы не хотите обсуждать свою личную жизнь, то не стесняйтесь так прямо и сказать: "Я не хочу обсуждать это сейчас" или "Я сама/сам с этим разберусь, но, если возникнет нужда в совете, обращусь к вам". Это поможет защитить свои границы и уберечь от назойливых вопросов. При этом слова не заденут чувства любопытной родни, ведь в них нет грубости.

3. Не сравнивайте себя с другими

Если указывают, что у общих знакомых или сверстников уже есть дети, это вовсе не означает, что вы тоже должны спешить с наследниками. Не сравнивайте себя с другими и не чувствуйте себя обязанными делать что-то только потому, что кто-то другой это сделал. Каждый имеет право на собственный путь и личные решения.

4. Помните, что это ваша личная жизнь

Как правильно отвечать на неуместные вопросы родственников, "когда детки будут". Фото © Freepik

Наконец, помните, что это ваша личная жизнь и вы имеете право на собственные решения. И уж точно не обязаны отвечать на вопросы, "когда детки будут", если не хотите этого. Держите в памяти, что жизненные решения должны быть основаны на ваших собственных убеждениях и желаниях.