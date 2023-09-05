Турэксперт рассказал, где отдохнуть этой осенью вместо подорожавшего Египта

Этой осенью отдыхать в ОАЭ, на Мальдивах и Сейшелах станет примерно на треть дороже, предупредил в беседе с телеканалом "360" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Также роста стоимости стоит ожидать и тем, кто собрался посетить Таиланд и Египет.

"Конечно, в сезон цены будут выше — от 10% до 15%. В пик, когда это будет со школьными каникулами или с Рождеством связано, — выше", — рассказал Барзыкин.

А вот в Турции, Белоруссии, Казахстане и Армении, наоборот, стоимость отдыха снизится. Барзыкин посоветовал заранее бронировать туры, пока путёвки ещё есть в наличии, а при разговоре с оператором не забывать выбирать для себя оптимальную цену.