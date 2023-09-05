Турэксперт рассказал, где отдохнуть этой осенью вместо подорожавшего Египта
Эксперт Барзыкин: Отдых в Турции и странах ближнего зарубежья подешевеет осенью
Этой осенью отдыхать в ОАЭ, на Мальдивах и Сейшелах станет примерно на треть дороже, предупредил в беседе с телеканалом "360" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Также роста стоимости стоит ожидать и тем, кто собрался посетить Таиланд и Египет.
"Конечно, в сезон цены будут выше — от 10% до 15%. В пик, когда это будет со школьными каникулами или с Рождеством связано, — выше", — рассказал Барзыкин.
А вот в Турции, Белоруссии, Казахстане и Армении, наоборот, стоимость отдыха снизится. Барзыкин посоветовал заранее бронировать туры, пока путёвки ещё есть в наличии, а при разговоре с оператором не забывать выбирать для себя оптимальную цену.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне, несомненно, будут открывать для себя туристические и рекреационные возможности новых регионов.
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