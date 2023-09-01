7 лайфхаков по уходу за кожей лица, которые необходимо знать женщинам после 40
Когда-то легендарная Коко Шанель сказала: "Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей дала природа. В 30 — ту, которую она сделала сама. А в 40 — которую заслужила". Ловите советы, о которых вряд ли знала даже сама Коко!
Какими магическими секретами красоты нужно обладать, чтобы не стареть после 40? Обложка © Shutterstock
Ни для кого не секрет, что с возрастом всё более актуальной для женщин становится тема ухода за кожей лица. Рано или поздно времена, когда мы видим в зеркале юную и прекрасную 20-летнюю девушку, проходят, но это не значит, что отражение больше не будет радовать и восхищать. Ведь если придерживаться довольно простых правил ухода за собой, можно надолго сохранить красоту и молодость не только в душе, но и во внешности.
1. Солнцезащитный крем нужен не только летом
Защита кожи от вредных солнечных лучей — первый шаг в заботе о ней после 40 лет. Солнцезащитный крем должен стать вашим лучшим другом, даже если за окном тучи или вьюга. Ультрафиолетовые лучи влияют на кожу даже в том случае, если видимого палящего солнца нет. Наносите крем с SPF ежедневно и в любую погоду, чтобы защитить её от преждевременного старения.
2. Никакого жёсткого скрабирования
Вместо скрабов женщинам после 40 лет рекомендуется очищать кожу пилинг-скаткой или другими, менее агрессивными средствами. Фото ©
Если в 25 лет можно было смешать молотый кофе с пенкой для умывания и прекрасно проскрабировать этим лицо, то в более старшем возрасте не стоит истончать кожу такими радикальными способами. Выбирайте мягкие скрабы специально для лица, а ещё лучше — замените их на пилинг-скатку. Этот продукт является разработкой корейских косметологов, которые считают правильное очищение эпидермиса залогом чистого, свежего и сияющего лица. В отличие от скрабов, пилинг-скатки не содержат каких-либо травмирующих частиц типа микрошариков, кристаллов, кусочков абрикосовых косточек и прочего, что только вредит коже.
3. Гиалуроновая кислота — прекрасное средство от старения
Этот ингредиент красоты должен стать верным спутником каждой женщины за 40. Но лучше приучать себя им пользоваться раньше. Снабжать этой кислотой организм важно как снаружи, так и изнутри. Можно купить гиалуронку в аптеке (она бывает в порошках и таблетках) и принимать её раз в день как витамины, но всё же лучше сначала проконсультироваться с доктором. Не помешает обзавестись и маской или кремом, в состав которого входит кислота.
4. Фейс-фитнес — секрет вечной молодости дам за 40
Лицевая гимнастика избавит женщин 40+ от отёков, второго подбородка и морщин. Фото © Shutterstock
Женщинам за 40 стоит взять в привычку каждый день делать лицевую гимнастику — она избавит вас от множества проблем, таких как отёки, второй подбородок и морщины. Кроме того, такая гимнастика позволит смоделировать красивую форму лица и подчеркнуть его достоинства. Фейс-фитнес помогает расслабить мышцы. Когда они зажаты, нарушается лимфоток, сокращается количество кислорода, поступающего в структуру тканей. Во время тренировок естественным образом начинает вырабатываться коллаген. За пару занятий активизируется ток лимфы, уходят отёчность и усталый вид. Но не переусердствуйте и делайте гимнастику аккуратно.
5. Не забывайте про лимфодренажный массаж
Раз в полгода проходите курс лимфодренажного массажа. Необходимо примерно семь-десять процедур. Именно он улучшает циркуляцию крови, способствует упругости кожи и замедляет процесс старения. Для домашнего ухода можно приобрести скребок гуаша и специальный валик из натурального камня, чтобы самостоятельно избавляться от отёков утром после сна.
6. Здоровый сон — это правда важно
Недосып и переутомление ведут к преждевременному старению и появлению мешков под глазами. После 40 лет женщине особенно важно соблюдать режим сна. Фото © Shutterstock
Коко Шанель придерживалась твёрдого правила: лучше подумать обо всём завтра, но вовремя лечь спать. Желательно до 23:00, потому что в это время мелатонин вырабатывается наиболее активно, а значит, процессы восстановления в клетках протекают естественным путём. Не стоит забывать, что именно нарушение режима сна, постоянный недосып и переутомление ведут к преждевременному старению, появлению мешков и синяков под глазами. Для полноценного отдыха спать нужно в абсолютной темноте, перевернуть гаджеты экраном вниз, не класть их под подушку.
Кроме того, важно соблюдать режим: засыпать и просыпаться в одно и то же время. Совместное исследование учёных из Стэнфордского университета в США и Университета Гонконга в Китае показало, что любая антивозрастная терапия должна направляться не только на физическое, но и на психическое здоровье. Учёные рассмотрели биометрические данные и показатели анализов крови у 11 914 взрослых китайцев и выяснили, что чувство одиночества, неудовлетворённости и безнадёги влияет на биологический возраст человека сильнее курения.
7. Мезотерапия и биоревитализация? Да!
Радикальные, но всё же порой необходимые процедуры в современном мире для женщин после 40 — мизотерапия и биоревитализация. При выборе первой составляется индивидуальный коктейль из ингредиентов, необходимых для омоложения и оздоровления лица. С помощью тончайшей иглы косметолог вводит эту смесь. Биоревитализация предполагает введение одной только гиалуроновой кислоты, которая насыщает кожу влагой, делает её эластичной и упругой. Эти процедуры рекомендуется сочетать с другими, так как они являются лёгкими методиками омоложения.