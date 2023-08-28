В воздухе и с огоньком: как хоронили и поминали людей на Руси до принятия христианства

У каждого народа есть своя система представлений о жизни после смерти. На Руси, так называемый загробный культ имел свои особенности, так как история делится на два периода: языческий и христианский. До прихода крещения на Руси-матушке существовало множество погребальных традиций и верований, о которых мы мало что знаем. Так как же хоронили язычники тело человека, когда из него уходила душа?

1. Воздушное погребение

Обряд воздушного погребения — один из древнейших похоронных обрядов. Дело было так: тело покойного заворачивали в собранную с деревьев кору и подвешивали в воздухе, чтобы отдать умершего стихиям — солнцу и ветру. Такой способ носил название урля. Был и другой метод воздушного погребения. Срубались четыре стоящих рядом дерева. Из брёвен делался сруб, который размещался на оставшихся пнях. В срубе оставляли усопшего. Подобные кладбища после принятия Русью христианства были подвергнуты сожжению, после чего покойников стали хоронить в земле.

2. Погребение с огоньком

До принятия христианства у славян было принято сжигать мертвеца на погребальном огне, а называли кремацию они крадой. Фото © VK / Живописец Всеволод Иванов

До принятия христианства у западных и восточных славян было принято сжигать мертвеца на погребальном огне. Так, считали они, душе легче попасть на небо. Якобы покойный с помощью огня быстрее возвращался к своему роду и умершим предкам. То есть похороны по славянской традиции — это кремация. Только называли они этот ритуал крадой и считали, что огонь крадёт всё, что в него перекладывают, из этого мира в иной.

Костёр выкладывался в виде высокого прямоугольника, доходящего до плеч людей. Прах могли захоронить в курганах вокруг поселений, а также в деревянных домовинах — это своеобразный "дом для мёртвого". На одну домовину, напоминающую по виду ладью или лодку, брали дубовые или берёзовые дрова, превосходящие её вес в десять раз. Обязательным условием обряда было — поставить ладью носом на закат, а покойника положить головой на запад.

3. Погребение на столбе

Интересен способ захоронения на столбе или "на столпе". Для праха покойного в горшке сооружали некое подобие маленькой избушки — с крышей или выемкой сверху для удобства души, которая рядом с ней обитает. Такие захоронения на столбиках считались проводником между миром живых и миром мёртвых. Понятие "избушка на курьих ножках", которое мы встречаем во многих сказках, пошло, очевидно, с тех пор, когда славяне хоронили таким образом своих соплеменников. Курьи — значит обкуренные специальными смолами от гниения. Позже, с приходом христианства, такие избушки заменят кресты, но отголоски языческого обряда можно увидеть и в наши дни — в крестах-домовинах на Крайнем Севере.

4. Захоронение под полом дома

До принятия христианства наши предки хоронили усопших под полом своих домов, чтобы они всегда были рядом. Фото © VK / Живописец Всеволод Иванов

Дома в Древней Руси были больше, чем просто убежища. Они считались пристанищем для живых и умерших. В некоторых регионах семьи хоронили усопших под полом своих домов. Эта практика демонстрировала глубокую связь с предками и веру в то, что умершие должны всегда оставаться рядом — жуть.

5. Поминки с весёлыми конкурсами — тризна

Печаль по ушедшим у славян была не так горька — похоронный обряд завершался общим пиршеством, где вспоминали мертвеца добрым словом, но не плакали и не причитали. После сожжения устраивали особый ужин — тризну. Поминки на Руси были очень своеобразным мероприятием. Древние славяне свято верили в то, что человек не умирает полностью, а его душа направляется в лучший мир, чтобы затем вернуться на землю. Поэтому скорбь на поминках — редкое зрелище. Здесь устраивали так называемые похоронные игры: разыгрывали сценки из жизни покойного и рассказывали истории о его семье. А на утро следующего дня отправлялись к свежему кургану "кормить покойника" — несли ему простое угощение: сладкую кашу или блины с мёдом. Кстати, каша и блины с мёдом — языческая традиция, сохранившаяся до наших дней.

6. Пятница — лучший день для похорон

Чтобы похоронить человека в Древней Руси, обычно дожидались пятницы — дня Мокоши. Фото © VK / Живописец Всеволод Иванов

Предки умели отрываться в пятницу по полной. Чтобы похоронить человека в Древней Руси, обычно дожидались конца рабочей недели — дня Мокоши, который считался наиболее подходящим для сего обряда. Тело умершего одевали в белые одежды и закрывали покрывалом, в домовину обычно клали дары и поминальную еду, горшок с которой ставили к ногам покойного. Поджигать покойника мог только жрец или старейшина. Он вставал спиной к краде, предварительно раздевшись по пояс. Всё это происходило исключительно днём перед закатом, чтобы душа умершего видела солнечный свет и могла идти вслед за уходящим солнцем. После того как огонь разгорался, старейшина читал погребальную молитву.