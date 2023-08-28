5 незаметных ошибок в готовке, из-за которых ваши блюда из раза в раз получаются отвратительными

Дорогие гурманы, когда вы готовите, то, должно быть, хотите, чтобы всё получилось идеально. Но что делать, если из раза в раз блюда вкусом совсем не радуют? К счастью, есть несколько советов, которые помогут вам избежать ошибок. Ведь именно они, как выяснилось, незаметно для повара портят качество и вкус блюд.

1. Не начинайте готовить, пока не прочитаете рецепт целиком

Как читать рецепт: советы от профессионалов. Фото © Shutterstock

Для многих людей это покажется очевидным, но не всегда всё так просто. Иногда, начиная кашеварить, мы не читаем рецепт до конца и делаем ошибки в расчёте количества ингредиентов, порядке и времени приготовления. Поэтому в самом начале важно прочитать рецепт полностью и убедиться, что вы понимаете, что нужно делать и в какой последовательности. Только после этого можно начинать готовить.

2. Таймер — ваш лучший друг

Ещё одна частая ошибка во время готовки — неправильный расчёт времени. Если держать на сковороде или в кастрюле ингредиенты слишком долго, то продукты пересохнут, а если слишком мало — будут сырыми. Чтобы избежать этого, используйте таймер и следите за временем в процессе приготовления.

3. Оставьте творчество профессионалам

Пять ошибок в готовке, которые вы могли не заметить. Фото © Shutterstock

Если вы решили заменить половину ингредиентов в рецепте, не удивляйтесь, что блюдо получилось ужасным. Попробуйте следовать рецепту точно, а затем, когда вы станете более опытным поваром, можете экспериментировать с продуктами. Но помните, что профессионалы тратят много времени и энергии на тестирование и совершенствование рецептов, поэтому не стесняйтесь довериться их опыту.

4. Не кладите мясо на полухолодную сковороду

Очень важно хорошо прогреть сковороду перед тем, как начать жарить мясо. Если вы положите сочный стейк или котлеты на холодную утварь, то всё начнёт прилипать, а красивой корочки точно не получится. Поэтому сначала хорошо прогрейте сковороду на среднем огне, а затем кладите на неё мясо и жарьте до готовности.

5. Не забывайте пробовать еду в процессе готовки

Что именно мешает вам готовить вкусные блюда: пять распространённых ошибок на кухне. Фото © Shutterstock

Одна из главных, но таких незаметных на первый взгляд причин, почему блюда не получаются такими вкусными, как от них ожидается, — мы не пробуем их в процессе. Когда люди готовят, часто забывают, что каждый ингредиент и каждый этап приготовления могут изменить вкус блюда. Чтобы убедиться, что всё идёт по плану и соответствует вашим вкусовым ожиданиям, не забудьте пробовать еду на каждом этапе готовки.

Теперь, когда вы знаете все эти секреты, сможете избежать незаметных ошибок и научиться в итоге готовить блюда, которые будут завораживать своим вкусом домашних и гостей. Но не забывайте, что главное в кулинарии — это любовь к еде и желание порадовать близких. Как говорится, аппетит приходит во время еды!