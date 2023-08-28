Ветеринар объяснила, как правильно гладить котят

Котятам может быть незнакомо чувство прикосновения человека, поэтому начинать их гладить стоит постепенно, чтобы они привыкли к новым ощущениям. Такой совет дала ветеринар Маргарита Наумова.

"Постепенность: если котёнку незнакомо чувство прикосновения, начните с лёгкого прикосновения и постепенно переходите к поглаживанию. Изучите предпочтения своего котёнка: каждый кот имеет свои предпочтения в отношении места и силы прикосновения", — отметила она в беседе с NEWS.ru.

Также нужно наблюдать за реакцией котёнка на поглаживание: он может мяукать, подставлять другую часть тела или вовсе уходить. При этом если питомец отказывается от прикосновений, то насильно его трогать не надо.

"Выбор и уход за котёнком — это ответственность, требующая времени и внимания. Помните, что котёнок — это не только питомец, но и новый член вашей семьи, который заслуживает заботы и любви", — добавила Наумова.