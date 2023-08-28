Учёные нашли связь между режимом сна и размером зарплаты
EHB: Люди с хронотипом совы зарабатывают меньше жаворонков
Финские учёные из Университета Аалто установили связь между людьми-совами, которые поздно ложатся спать, и размером их заработной платы. Выводы исследования они изложили в статье для журнала Economics and Human Biology.
Исследователи проанализировали результаты популяционного когортного опроса 1966 года, в котором пять тысяч финнов рассказали о своих привычках и зарплате. Стоит отметить, что в природе существуют совы, жаворонки и люди со смешанным хронотипом — индивидуальными, эволюционно выработанными и генетически предопределёнными особенностями суточных ритмов организма.
Учёные выявили, что вечерний хронотип косвенно влияет на размер дохода. А вот среди сов часто встречаются люди, которые мало занимаются физической активностью, нередко курят и употребляют много алкоголя, а также страдают от бессонницы. В результате из-за этого они зарабатывают меньше, чем жаворонки. Учёные теперь собираются выяснить, каким образом поддерживается такая связь.
А ранее финские учёные выяснили, что совы умирают раньше жаворонков из-за курения и употребления алкоголя. Исследователи отметили, что употребление многих психотропных веществ возбуждает нервную систему и человек готов продолжать веселье до утра.
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