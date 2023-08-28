Учёные нашли связь между режимом сна и размером зарплаты

Финские учёные из Университета Аалто установили связь между людьми-совами, которые поздно ложатся спать, и размером их заработной платы. Выводы исследования они изложили в статье для журнала Economics and Human Biology.

Исследователи проанализировали результаты популяционного когортного опроса 1966 года, в котором пять тысяч финнов рассказали о своих привычках и зарплате. Стоит отметить, что в природе существуют совы, жаворонки и люди со смешанным хронотипом — индивидуальными, эволюционно выработанными и генетически предопределёнными особенностями суточных ритмов организма.

Учёные выявили, что вечерний хронотип косвенно влияет на размер дохода. А вот среди сов часто встречаются люди, которые мало занимаются физической активностью, нередко курят и употребляют много алкоголя, а также страдают от бессонницы. В результате из-за этого они зарабатывают меньше, чем жаворонки. Учёные теперь собираются выяснить, каким образом поддерживается такая связь.