Учёные выявили связь низкой зарплаты и преждевременной смерти
Jama Network: Стабильно низкая зарплата повышает риск преждевременной смерти
Постоянная низкая зарплата повышает риск преждевременной смерти. К такому открытию пришли учёные из Школы общественного здравоохранения Мейлмана при Колумбийском университете (США), результаты исследования опубликованы в журнале Jama Network.
Специалисты отмечают, что низкий доход ведёт к появлению множества заболеваний, так как зарабатывающие мало не могут позволить себе покупать качественные продукты, лекарства и получать самую квалифицированную медпомощь. Помимо этого, они больше подвержены стрессу.
Выяснилось, что стабильно низкий заработок повышает риск преждевременной смерти в 1,35 раза. При этом вероятность ранней смерти людей с низкой зарплатой и нестабильной занятостью в 2,18 раза выше, а людей с низкой зарплатой, но стабильным трудоустройством — в 1,17 раза.
В исследовании использовались данные 4002 жителей США в возрасте 50–57 лет (2148 мужчин и 1854 женщин), работавших в течение как минимум трёх периодов в 1992–2004 и 1998–2010 годах.
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