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27 августа, 16:00

Мужчины с этими именами обречены всю жизнь пресмыкаться перед начальством

По видимости, парни с этими именами никогда не добьются успехов в карьере, поскольку будут всю жизнь выполнять глупые поручения своего босса. А вы есть среди бедолаг?

<p>Как зовут мужчин, у которых никогда не получится стать великими начальниками: 5 имён. Фото © Shutterstock</p>

Как зовут мужчин, у которых никогда не получится стать великими начальниками: 5 имён. Фото © Shutterstock

Имена имеют огромное значение в жизни человека. То, как ребёнка назвали в детстве, влияет на многие аспекты во взрослом возрасте. Причём как на любовные и дружеские сферы, так и на профессиональные отношения. В этой статье мы рассмотрим пять мужских имён, которые повлекли за собой ситуации, где подчинение начальству оказалось основной целью в работе.

Мужское имя Алексей

Мужчины с именем Алексей обладают сильной энергией лидера, но очень часто у них случается так, что этот потенциал они направляют не в то русло. Носители имени пытаются изо всех сил понравиться начальству и выполнять его поручения и желания с ущербом для себя. Мужчины с именем Алексей сталкиваются с ситуациями, когда они вынуждены идти на компромисс и в отношении своих амбиций.

Имя Иван

Человек с именем Иван умеет находить общий язык со всеми. Но именно этим он обрекает себя на вечное пресмыкание перед начальством. Фото © Shutterstock

Человек с именем Иван умеет находить общий язык со всеми. Но именно этим он обрекает себя на вечное пресмыкание перед начальством. Фото © Shutterstock

Имя Иван часто ассоциируется со стабильностью и умением находить общий язык с окружающими. Однако именно это означает, что Вани более склонны к приспособлению к мнению начальства, причём в ущерб своим собственным идеям.

Георгий

Мужчины с именем Георгий непоседливы, жизнерадостны и любознательны в детстве. Находятся под большим влиянием со стороны родителей, переносят роль малыша и во взрослую жизнь. В карьере больших высот Гоши не достигают, довольствуются малым. Мужчина с таким именем склонен выслуживаться и пресмыкаться перед начальником, потому что подсознательно видит в нём фигуру родителей.

Мужское имя Дмитрий

Человек с именем Дмитрий уверен в своей внешней привлекательности, этим он и пользуется в общении с женщинами-руководителями. Фото © Shutterstock

Человек с именем Дмитрий уверен в своей внешней привлекательности, этим он и пользуется в общении с женщинами-руководителями. Фото © Shutterstock

Дмитрий может добиться успеха в профессиональной деятельности только благодаря внешней привлекательности и обаянию. Как правило, человеком с этим именем увлекается руководительница в месте, где он работает. Мужчина прекрасно знает себе цену в качестве любовника и партнёра, а вот в работе он оказывается не у дел. Дмитрии — прекрасные домохозяины и отцы, однако даже в семье им приходится прогибаться.

Имя Олег

У Олега — острый ум и склонность к точным наукам. Он подвергает анализу всё и вся в своей жизни. Людей в нём привлекает отсутствие лидерских наклонностей, потому как мужчина, названный Олегом, не стремится руководить, не хвастается своими познаниями, а значит, не является конкурентом в профессиональной деятельности. Обладатели имени Олег искренне не понимают, зачем двигаться выше в карьере, если их и так всё устраивает. Мягкостью и бескорыстностью мужчины с этим именем пользуются не только коллеги, но и непосредственные руководители. Притом начальники довольны работой Олега, но повысить норовят наиболее наглых сотрудников.

Мы всю жизнь делали это неправильно! 7 лайфхаков, которые точно помогут в домашних делах

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Виктория Дитрих
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