5 главных правил, как оформить профиль в приложениях для знакомств, чтобы не упустить любовь

В наше время многие ищут свою вторую половинку в приложениях для знакомств. Однако, чтобы привлечь внимание и не упустить свою любовь, нужно грамотно оформить свой профиль. Делимся пятью правилами, которые помогут вам создать привлекающую внимание анкету.

1. Позаботьтесь о качественных фотографиях

Секреты успешного поиска любви в приложениях для знакомств. Фото © Shutterstock

Фото — это то, что привлекает внимание первым делом. Никто не будет лайкать профиль со снимками, сделанными на "мыльницу". Попросите друзей с хорошей камерой на телефоне сделать для вас пару-тройку кадров. Если есть бюджет на фотосессию — ещё лучше! В итоге должна быть хотя бы одна фотография в полный рост и без солнцезащитных очков. Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы снимки были с разных ракурсов. Но и это ещё не все правила для фотографий!

2. Фотографии должны отражать, что вы за человек

Как оформить профиль в приложениях для знакомств, чтобы привлечь внимание. Фото © Shutterstock

Фотографии должны отражать ваши увлечения. Например, можно загрузить снимки, где вы увлечены хобби, отдыхаете с друзьями и т.д. Если у вас есть домашние животные — смело добавляйте кадры с ними к себе в профиль. Говорят, количество лайков увеличивается многократно. Ну а если вы настроены серьёзно, то можно и фото с детьми приложить: вот, мол, лажу с детьми, берите на заметку!

3. Оставьте претензии при себе

Пять советов по созданию привлекательного профиля в дейтинг-приложениях. Фото © Shutterstock

Никогда не пишите в описании профиля список требований к кандидату или кандидатке. "Био" профиля нужно для того, чтобы рассказать, что вы за человек, а не для того, чтобы выражать свои претензии. Помните, что нужно привлечь внимание своей личностью, а не требованиями. Если вы хотите найти настоящую любовь, то нужно сначала показать свою лучшую сторону.

4. Оставьте в описании "крючок" для беседы

Как не упустить свою любовь в приложениях для знакомств. Фото © Shutterstock

Начать диалог в приложении для знакомств — самое сложное. В большинстве случаев пользователи не доходят даже до "привет — привет". Поэтому советуем добавить пару предложений-описаний чего-то интересного о себе, с чего бы собеседник мог начать диалог. Например, "Не умею кататься на велосипеде, но знаю, как испечь вкусный торт" или "Создатель(ница) секретного списка лучших прогулочных маршрутов города". Тут любой захочет написать первым и предложить научить кататься на велике или поделиться ещё одним крутым маршрутом.

5. Будьте честны

Как создать привлекательный профиль на сайте знакомств. Фото © Shutterstock

Будьте честны в своём профиле. Не стоит преувеличивать личные качества и достижения, это может привести к разочарованию в будущем. Если вы говорите правду себе и другим людям, то у вас больше шансов найти настоящую любовь. Плюс, пожалуйста, не используйте фотографии, которые не соответствуют вашему реальному внешнему виду. Ни фильтры, ни фотошоп. Лучше не тратить своё и чужое время.