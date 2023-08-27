Не менее 9 баллов: Назван регион, который ждёт мегаземлетрясение из-за грядущего суперлуния

Второе за текущий месяц суперлуние, которое случится в ночь с 30 на 31 августа, может грозить дестабилизацией недр Земли и, как следствие, чередой мощных землетрясений. Как пишет kp.ru, ещё в прошлом году сейсмологи из Вашингтонского университета доказали, что гравитация Луны оказывает сильное влияние на литосферу планеты, плиты которой то сталкиваются, то отдаляются.

Теперь эксперты призывают жителей страдающих от землетрясения районов быть наготове. Причём есть место, к которому вообще лучше не приближаться. Так, ещё в 2015 году на дне Тихого океана примерно в 100 километрах от берега штата Орегон, США, были найдены подозрительные дыры, тянущиеся более чем на 900 километров. Они активно выделяют горячую жидкость с пузырьками.

Учёные назвали их Оазис Пифии — в честь древнегреческой предсказательницы, которая делала пророчества под воздействием галлюциногенных газов. Именно это место, считают они, станет самым опасным, так как выделяющаяся жидкость — лубрикант литосферных плит — в последнее время он извергается всё сильнее, оставляя недра Земли без смазки. Всё это может грозить мегаземлетрясением магнитудой не менее 9 баллов.