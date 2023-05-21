Злая Каскадия: Когда и какие страны может уничтожить скрытый океан Земли Карта Каскадии обозначила, какие страны могут пострадать при извержении внутреннего моря Земли, которое находится в сотнях километров под дном Мирового океана. 20 мая, 23:40 Города нескольких континентов могут превратиться в руины. © Getty Images / Bulgac

Американские учёные повысили уровень сейсмоопасности на западном побережье США до красного уровня. В ближайшее время в США может произойти катастрофическое землетрясение, которое разрушит города на побережье штата Орегон. То, что уцелеет при 9–10-балльном толчке, будет смыто в океан мегацунами, считают геологи и сейсмологи.

Каскадия — поле битвы гигантов

Во всём виновата зона субдукции под названием Каскадия, которая простирается на 900 километров вдоль западного побережья США от острова Ванкувер до Северной Калифорнии вдоль всего штата Орегон. Здесь происходит настоящая битва колоссов: Североамериканская тектоническая плита надвигается с востока на плиту Хуана де Фука, наползая на неё со скоростью 60 миллиметров в год. Это и есть зона субдукции.

Зона субдукции Каскадия. Фото © Public Domain

Зона получила название из-за цепи подводных вулканов, которые расположены каскадом вдоль берега. Ещё один термин — "чёрные курильщики". Каждые 100–200 лет Каскадия становится источником мощного землетрясения. И беда в том, что последнее крупное сейсмособытие случилось 26 января 1700 года, то есть уже триста лет назад. Подземные толчки были такой силы, что разваливались индейские жилища и дома, срубленные из брёвен. Часть индейских поселений погибла под оползнями. Вслед за землетрясением на берег обрушилось цунами, смывшее в океан целые племена, затопившее поймы рек и залившее солёной водой огромные лесные территории. Часть побережья стала зоной приливов. Цунами обрушилось не только на берега Северной Америки, но и достигло Японии и Дальнего Востока. В японских хрониках оно было досконально описано.

В американских лесах на тихоокеанском побережье до сих пор много сухих стволов, дендрологический анализ которых показал, что последним вегетативным периодом для них стал 1699 год. Дату подтверждают археологические раскопки заброшенных поселений и керн со дна океана. Всего же учёные насчитывают не менее 13 катастрофических землетрясений в районе Каскадии.

Пни деревьев, торчащие из песка в Лесу призраков Несковина, Орегона (США). Фото © Getty Images / kojihirano

Оазис Пифии — предупреждение о новом Всемирном потопе

В XXI веке сейсмологи забили тревогу в первый раз, когда вдоль находящегося южнее Каскадии разлома Сан-Андреас в 2016 году случился мощный выброс окиси углерода — CO, зафиксированный американской Global Forecast System. Сейсмологи уже тогда сочли этот факт признаком надвигающейся катастрофы. По их гипотезам, газ вырвался из глубин земной коры под растущим давлением.

Теперь же океанологи с помощью автоматического робота обнаружили в 70 километрах от Ньюпорта новое образование — полость, уходящую в толщу дна, из которой изливается жидкость на 16 градусов горячее окружающей её морской воды. Это образование было названо Пифийским оазисом, или Оазисом Пифии, — в честь древнегреческой жрицы-прорицательницы. Собственно, в районе Каскадии и так не холодно: из подземных вулканов сочится вода температурой от 150 до 260 градусов. Но вода, поднимающаяся из Оазиса Пифии, ещё горячее! Учёные предполагают, что она идёт прямиком из "внутреннего океана" Земли и подогревается магмой. На это указывает и тот факт, что вода отличается по химическому составу. Внутренним океаном Земли называют огромные залежи воды, которые находятся в сотнях километров под поверхностью нашей планеты.

Горячая жидкость, которая под напором бьёт из подводного Оазиса Пифии. Фото © Science Advances

Американцы уверены, что через Оазис Пифии вытекает "смазка" — жидкость, благодаря которой континентальная Североамериканская плита без особого трения надвигается на океаническую плиту Хуана де Фука. При её дефиците напряжение в зоне субдукции резко вырастет и разрядиться сможет только колоссальным землетрясением.

Адъюнкт-профессор, океанограф из Вашингтона Эван Соломон уверяет, что находка оазиса — настоящее научное открытие: "Никогда раньше никто из учёных такого не наблюдал!" По его уверениям, жидкость не просто изливается из полости на дне океана, она "бьёт, как из брандспойта", то есть идёт из глубины под высоким давлением.

Есть ещё одна теория, объясняющая происходящее. Но она ещё более тревожная, чем первая. Некоторые учёные считают, что Оазис Пифии предупреждает человечество о новом Всемирном потопе: проще говоря, внутренний океан планеты может однажды полностью залить её поверхность, и процесс, возможно, уже начался. Оазис Пифии — первая ласточка.

Какие страны затронет катастрофа

Модель, которую американцы создали, проанализировав все свидетельства катастрофы 1700 года, внушает серьёзные опасения. Девятибалльное землетрясение в зоне Каскадии приведёт к гибели десятков тысяч человек, будут разрушены тысячи зданий, убытки составят 30 миллиардов долларов. Мегаземлетрясение затронет города Сиэтл, Портленд, Юджин, Такому, Олимпию, Салем, всё побережье Орегона, север Калифорнии и побережье Ванкувера. Высота цунами, которое обрушится на берег Америки после землетрясения, может достигнуть от 24 до 30 метров. Катастрофа затронет 7 000 000 человек. Американские эксперты с тревогой отмечают, что здания в Сиэтле не смогут выдержать даже семибалльные толчки, а девять баллов полностью разрушат их.

Мегаземлетрясение затронет города Сиэтл, Портленд, Юджин, Такому, Олимпию, Салем, всё побережье Орегона, север Калифорнии и побережье Ванкувера. Фото © Getty Images / Claudiad

С большой серьёзностью отнеслись к такой перспективе в Канаде. Там уже выделили средства острову Ванкувер для перенесения отдельных поселений на возвышенности, а в небольших городках на холмах строят административные здания, которые могут стать укрытием для большого количества людей. Видимо, недаром именно здесь, у Ванкувера, была зарегистрирована самая огромная волна-убийца: её высота составила 18 метров.

В случае мегаземлетрясения под ударом может оказаться и наш Дальний Восток: именно его российские учёные считают самым опасным местом в России по части цунами. В первую очередь это Камчатка и Сахалин, Курилы. Цунами будет угрожать Японии, побережью Китая, Филиппинам. Его эхо докатится до Новой Гвинеи и Папуа — Новой Гвинеи, Микронезии, Полинезии и, конечно, до Гавайев. Затронет весь Тихоокеанский регион.

Тем не менее американцы не теряют оптимизма. Например, профессор океанографии Дебора Келли считает, что Оазис Пифии — редкая возможность, "окно", заглянув в которое можно лучше понять процессы, скрытые от глаз человека.

Любопытно, что оптимизм американцев разделяют и российские учёные. По их мнению, в зоне субдукции Каскадия ещё не сформировались кольцевые структуры сейсмичности глубокого залегания (их формирование началось только в 1970-х годах), и поэтому землетрясений мощнее семи-восьми баллов у берегов США не будет.

Авторы Майя Новик