Удар из космоса: Почему не разгадана тайна радиации в костях мамонтов Учёные реконструировали три версии радиационного заражения костей вымерших животных на севере России. 12 мая, 23:40 Экспонат. Кости мамонта. Обложка © Shutterstock

Находка радиоактивных бивней в долине реки Увелька недалеко от Челябинска серьёзно удивила научный мир Урала и вызвала целую череду публикаций. Первые же проверки показали: уровень радиации в костях мамонта и найденном там же, на Увельке, клыке саблезубого тигра колеблется от 60 до 250 мкР/час. Безопасным в мирное время считается уровень радиации до 30 микрорентген в час. Кто бы мог подумать, что экспонат школьного музея может быть опасным. Проверка костей из частных коллекций лишь подтвердила: радиоактивность в отдельных древностях действительно сильно повышена.

Мамонты появились 400 тысяч лет назад и вымерли 10–14 тысяч лет назад. В этом отношении мамонты Урала ничем не отличаются от мамонтов Карелии или Чукотки. Последняя популяция ещё долго сохранялась на острове Врангеля — там мамонты вымерли всего 3,5 тысячи лет тому назад.

Ядерная война

Появились версии с отсылкой на данные экспедиции NASA, которая состоялась 15 лет назад, когда была тщательно изучена поверхность Земли. В прессе появились публикации со ссылкой на анонимные источники космического агентства о том, что специалисты нашли на планете не менее сотни воронок от ядерных взрывов и даже каким-то образом подсчитали, что война состоялась 25 тысяч лет тому назад и было взорвано не менее 500 мегатонн. Именно этот факт заставил нашу планету вращаться медленнее на 12 часов.

Если же обратиться к официальным версиям, то станет ясно, что NASA исследовало места падения крупных метеоритов и действительно насчитало на нашей планете не менее сотни "отметин". А начитавшиеся отчётов "независимые эксперты" пришли к своим выводам, перевернув всё с ног на голову.

Космическая атака

Падающий метеоритный дождь. Фото © Shutterstock

Американский физик-ядерщик Ричард Файерстоун (Richard Firestone) выдвинул новую гипотезу вымирания мамонтов, которая вполне объясняет и радиоактивность ископаемых костей. В четвертичном вымирании животных оказались виноваты не люди, а далёкий космос. Дело в том, что примерно 41 тысячу лет назад на расстоянии 250 световых лет от Земли вспыхнула сверхновая звезда, выбросив в пространство миллиарды радиоактивных частиц. Ну или если говорить правильно, то сверхновая звезда вспыхнула за 250 световых лет до этого, а 41 тысячу лет назад на нашу планету сначала обрушился поток радиации, а затем поверхность Земли подверглась настоящей "бомбардировке" метеоритами и осколками радиоактивного льда.

Мамонты, шерстистые носороги и другие обитатели планеты буквально подверглись атаке из космоса радиоактивным градом. Радиация вызвала ослабление здоровья животных и положила начало процессу изменения почвы и растений: крупным животным стало не хватать в рационе определённых микроэлементов, к которым они привыкли. Так началось вымирание.

К такому выводу Файерстоун пришёл на основании изучения морских отложений на побережье Исландии, в глубине которых учёные обнаружили высокую концентрацию углерода C-14, которую возможно объяснить именно вспышкой сверхновой звезды. А в отложениях, соответствующих периоду вымирания мамонтов, были найдены и куски радиоактивного льда.

Против этой гипотезы выступает тот факт, что, например, на Чукотке и в Якутии фонящих останков мамонтов не выявлено. А их проверяют на радиацию, когда вывозят через границу. В Хабаровске, например, есть специальная лаборатория, которая проверяет зубы и бивни.

Радиация как фон

Мумия сибирского мамонтёнка Любы, доставленная в Дарвиновский музей. Фото © ТАСС / Павел Смертин

Челябинский археолог Владимир Юрин считает, что в повышенной радиоактивности останков мамонта виновата сама природа Урала. Он обращает внимание на тот факт, что кости были найдены на берегах реки Увельки в месте, куда выходит сухой лог. Порода, из которой сложены склоны лога, — гранит, он отличается от других пород именно своей повышенной радиоактивностью. Проще говоря, останки мамонтов могли впитать в себя радиацию уже после гибели животных.

Однако естественная радиоактивность гранитов обуславливается содержанием примесей и, как правило, составляет от двух до 28 микрорентген в час, что гораздо ниже, чем найденные в останках мамонта 250 или 60 микрорентген в час.

Член-корреспондент Российской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Василий Величкин объясняет это свойством мёртвой кости абсорбировать радиоактивные вещества. Учёный напомнил жителям Челябинска о том, что в результате аварии на заводе "Маяк", произошедшей в 1960-х годах, уровень радиации в почве у реки Увелька может быть высоким. Этим и объясняются фонящие останки мамонтов и других животных.

Между прочим, находка радиоактивных останков доисторических животных не нова: ещё в 1950-м в Казахской ССР были найдены останки доисторических рыб, которые тоже имели повышенный уровень радиации. Но тогда вывод учёных был однозначным: радиоактивность имела природное происхождение. Кости рыб за сотни миллионов лет впитали в себя радиоактивные элементы из окружающей среды. А директор Палеонтологического института РАН Алексей Розанов даже предупреждал всех любителей держать у себя дома на полочке ископаемые останки обязательно проверять их на радиоактивность.

Кстати, в научной среде теория об атаке радиации из космоса до сих пор остаётся одним из самых популярных объяснений гибели динозавров. А это говорит о том, что нам всем может угрожать ещё одна опасность — космическая.

Авторы Александр Лаврентьев