Какие 5 оберегов дать ребёнку в школу, чтобы его там не сглазили

Сглазить детей достаточно просто, ведь у ребёнка энергетическое поле слабее, чем у взрослого. В школе уйма опасностей и недоброжелателей, как среди однокашников, так и среди коллектива педагогов. И если человек с дурным глазом скажет что-то о дитятке неискренне либо подумает в негативном свете, то ваше чадо может даже заболеть. Существуют талисманы, помогающие избежать негативного воздействия на ребёнка. В этой статье мы расскажем о самых действенных оберегах от порчи и сглаза для вашего сына или дочки, которые подготавливаются к школьному сезону.

1. Булавка на школьную форму

Булавка — один из самых простых оберегов. Применяется в качестве амулета от сглаза и порчи. Носить её нужно приколотой на одежду. Булавка, благодаря замкнутой форме впитывает в себя отрицательную энергетику, не давая ей вырваться наружу. Если вы заметили изменение цвета талисмана, обязательно приобретите новый. Старый желательно бросить в огонь. Как располагать булавку — мнения разные. Покупка оберега — определённый ритуал. Приобретать её можно только в пятницу во второй половине дня, сдачу брать не следует. Использовать можно только новую булавку, не содержащую никакой плохой информации и негатива. Прикалывать её можно изнутри и снаружи.

2. Защитный глаз на рюкзак

Этот амулет в виде глаза позволит ребёнку находиться в полной защите от сглаза и порчи. Фото © Shutterstock

Этот талисман в форме глаза более известен в народе как амулет "Сглаз". Он использовался в различных культурах для отражения негативной энергии. Такой оберег позволяет вашему ребёнку находиться в полной защите от сглаза и порчи, а также уберегает от любых вредных, токсичных воздействий, позволяя ему сосредоточиться на учёбе и дружбе без лишних забот.

3. Тряпичная кукла своими руками

Надёжный оберег для ребёнка, сделанный своими руками. Славяне верили в силу тряпичной куклы-мотанки. Этот амулет мастерили без применения ножниц и иглы. Каркасом служила скатанная валиком ткань, перевязанная нитками. Куклы-обереги сопровождали ребёнка постоянно, защищая от нечисти, болезней, зависти. В современном мире талисманом может стать любая игрушка, которую просто нужно сшить своими руками. Сделать оберег для чада сильным сможет только мама. Важно, чтобы игрушка нравилась вам и ребёнку и была сшита в период растущей луны. Поделитесь с вещью частичкой энергии, добавив к ней что-то личное: бижутерию, ленточку, слегка обрызгайте любимыми духами. Неважно сын у вас или дочка — сделайте игрушку, которая ему приглянется, и повесьте на молнию рюкзака, в крайнем случае в сам портфель. Объясните ребёнку, что, когда вы её шили, вложили всё тепло и заботу сердца, а значит, положительная энергетика и материнская забота будут обволакивать его даже тогда, когда мамы нет рядом.

4. Красная шерстяная нить

Защитная красная нить на левом запястье убережёт ребёнка от любых токсичных воздействий, позволяя ему сосредоточиться на учёбе без лишних забот. Фото © Shutterstock

Надёжный и минималистичный оберег для вашего ребёнка. Каббалистическая традиция с повязыванием алой нити на запястье широко распространилась и в России. Этот амулет становится источником защиты от сглаза, особенно это актуально в детском саду или в школе. Обереги для детей несложно сделать своими руками. Можно взять красную шерстяную нить и завязать девять узелков, на каждый произнести определённый заговор. Носить оберег следует на левой руке, так как именно здесь находятся "врата" проникновения негативной энергии из внешнего мира. Нельзя использовать старую пряжу, нить обязательно должна быть новой. Амулет может сделать мама или бабушка. Доброе послание с тёплой энергией от близкого человека усиливает действие оберега. К тому же шерсть обладает целебными свойствами, поэтому такой оберег можно использовать и в лечебных целях. Браслет нельзя носить на правом запястье, здесь расположен вход доброй энергии, иначе канал будет перекрыт.

5. Мешочек с солью

Известно, что соль очень эффективно вбирает в себя негативную энергию. С помощью неё проводятся различные магические чистки и обряды. Сделайте ребёнку небольшой тканевый мешочек, насыпьте туда немного соли и положите с собой в рюкзак или в карман одежды. После чего произнесите такие слова: "Ни одна злая мысль (имя ребёнка) не коснётся, ни один завистник в сторону (имя ребёнка) не повернётся. Соль его защищает и беды в школе отгоняет".