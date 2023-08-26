Букеты из каких цветов приносят счастье в дом: Скорее купите и поставьте

Если вы любите получать в подарок букеты или таким широким жестом одаривать возлюбленную, советуем присмотреться к определённым цветам. Ведь они символизируют любовь и счастье, а значит, станут притягивать к себе положительную энергетику, если именно эти растения поставить в вазу дома. Но какие именно?

Пионы

Какие растения приносят в дом счастье и любовь: пять вариантов букетов. Фото © Freepik

Одни из цветов, которые сильны счастливой и позитивной энергетикой, — это пионы. Они символизируют не только любовь, но и семейную идиллию. Нередко именно крупные бутоны этого растения вкладывают в букет невесты. Но можно для поддержания счастья и уничтожения напряжения в паре подарить возлюбленной охапку пионов — она будет в восторге!

Розы

Кто-то подумает, что розы — самые банальные цветы, какие только можно подарить возлюбленной. С одной стороны, скептики окажутся правы: ведь столько есть вариантов оригинальнее. С другой (если обратиться к истории эзотерики) — именно розы считаются символом любви и страсти. Поэтому букет из бутонов определённого оттенка уж точно хуже вашим отношениям не сделает: наоборот, укрепит любовную связь с возлюбленным на магическом уровне. Красные — означают силу чувств, белые — искренность и любовь, а розовые — мужское восхищение своей дамой и нежность.

Китайская роза

Этот прекрасный цветок своей красотой скрасит любой интерьер и поможет притянуть любовь. По легенде, букет из китайских роз следует ставить в спальне: тогда бутоны, напитавшись романтическими чувствами влюблённых, разбудят снова в них страсть. Девушкам, которые хотят выйти замуж и имеют отношения с мужчиной, букет китайских роз поможет исполнить задуманное.

Альстромерии

Эти цветы в доме помогут привлечь счастье и благополучие, раскроют женскую энергию. Фото © Freepik

Этот цветок часто ассоциируется с натурами утончёнными, но при этом полными гармонии с собой и радости. Букеты из альстромерии помогают наполнить квартиру и женщину, которая в ней живёт, тонкими вибрациями счастья и благополучия. Девушка, которой возлюбленный подарит эти цветы, точно расцветёт: пробудятся её женственность и сила. Альстромерии символизируют верность и честность. Но оттенки цветов влияют и на энергетику. Бутоны розового цвета подчеркнут обаяние обладательницы, а красного — проявление к ней страсти и сильной любви мужчины.

Гвоздики