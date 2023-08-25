"Забавы ради": Порядка трети россиян несерьёзно относятся к гороскопам, но читают их

Свыше половины россиян не верят в гороскопы и даже их не читают. Об этом стало известно благодаря опросу, который сайт kp.ru провёл среди читателей в социальных сетях. Участие в нём приняло свыше пяти тысяч человек.

Как оказалось, 41% респондентов не интересуются предсказаниями, а 13% вообще осуждают людей, которые серьёзно относятся к астрологам. При этом 30% не верят в гороскопы, но читают их "забавы ради". Порядка 6% убеждены, что прогнозы сбываются, регулярно за ними следят 4%. Ещё 6% стали в последние годы активнее наблюдать за предсказаниями звёзд.

Ещё 4% и сами не прочь раздать астрологические советы в комментариях. Правда, им приходится периодически отбиваться от нападок тех, кто не верит в гороскопы.