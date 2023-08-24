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24 августа, 12:01

"Это безумие": Священник высказался о вере в гороскопы

Священник Береговой назвал безумием веру в гороскопы

Тем, кто увлекается гороскопами, не стоит молиться Богу, считает священник Николай Береговой. Он подчеркнул, что Церковь испокон веков признаёт астрологию как нечто странное.

"Церковь с уважением относится к астрономии, но с большим недоумением к астрологии, потому что считать, что неодушевлённые светила, какие-то планеты, какие-то звёзды влияют на судьбу человека, — это безумие", — приводит слова священнослужителя интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По его мнению, основная причина, по которой многие всё ещё слепо верят в гороскопы, — это нежелание брать ответственность за происходящие события. Да и сама идея о том, что звёзды и планеты как-то могут влиять на судьбу, не соответствует христианской вере, с точки зрения которой всё зависит от самого человека и Бога, резюмировал Береговой.

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Freepik / Paolo Gallo

Наталья Исакова
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