Священник рассказал, как церковь относится к разводу при насилии в семье

Если в семье имеет место насилие, то в эту ситуацию должны вмешаться те, кто может его остановить. Об этом заявил протоиерей Русской православной церкви Константин Харитонов. Он пояснил, что церковь в таком случае не против развода, ведь дальнейшее сожительство может угрожать здоровью одного из членов семьи.