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25 июля, 11:48

Священник рассказал, как церковь относится к разводу при насилии в семье

Отец Константин: При насилии в семье церковь не против развода

Если в семье имеет место насилие, то в эту ситуацию должны вмешаться те, кто может его остановить. Об этом заявил протоиерей Русской православной церкви Константин Харитонов. Он пояснил, что церковь в таком случае не против развода, ведь дальнейшее сожительство может угрожать здоровью одного из членов семьи.

"Нельзя давать произвола насилию! Если насилие продолжается постоянно, то такого супруга или супругу надо оставить ради спасения жизни", — отметил отец Константин в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

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Ранее Лайф писал про пять пар имён супругов, кому не суждено обрести семейного счастья. Составить их список помогла таролог Саона.

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Никита Осипов
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