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22 августа, 12:45

Молитвенница за многих: В РПЦ рассказали, кому стоит молиться Матроне Московской

Священник Харитонов: Матрона Московская помогает оказавшимся в трудной ситуации

Блаженная Матрона Московская покровительствует всем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации, столкнулся с болезнями и обыденными трудностями. Об этом рассказал протоиерей РПЦ Константин Харитонов.

"Святой блаженной Матроне молятся во всех житейских нуждах. Она особая покровительница современного человека, которая жила близко к нашему времени. Господь даровал всем нам её как молитвенницу за многих", — сказал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Также к Матроне стоит обратиться тем, кто раньше не ходил в храмы или относился поверхностно к православию.

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Ковчег с частицей мощей святой Матроны недавно прибыл в Крым. В период с 12 августа по 30 сентября святыню доставят для поклонения в Симферополь, Алушту, Ялту, Севастополь, Евпаторию, Саки, Бахчисарай.

"За время пребывания в храмах епархии... перед ковчегом будут совершаться акафисты. В эти дни можно будет заказать поминание имён родных и близких во время молебнов с акафистом блаженной", — добавили в Симферопольской и Крымской епархии.

Ранее священник Константин Мальцев объяснил супругам, что делать при проблеме с зачатием ребёнка. В этом случае православным парам следует обратиться к Божией Матери. Священник посоветовал перед иконой прочитать акафист "Помощница в родах", "Феодоровская", "Млекопитательница". К Матроне Московской также можно обратиться с этой проблемой.

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Агентство "Москва"

Светлана Оперук
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