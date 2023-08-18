РПЦ: Донскую икону Божией Матери перенесут из Третьяковской галереи в монастырь
В Донской ставропигиальный мужской монастырь на время празднования 430-летия со дня основания обители перенесут чудотворную икону Божией Матери "Донская" из Третьяковской галереи. Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви.
"Принесение святыни состоится по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Министерства культуры РФ и Государственной Третьяковской галереи", — добавили в РПЦ.
Икона будет находиться в Большом соборе Донского монастыря с 14:00 31 августа до 10:00 2 сентября, перед ней будут совершаться молебные пения с чтением акафиста. 1 сентября, в день чествования чудотворного образа Божией Матери "Донская", отслужат четыре Божественные литургии в 00:00, 06:30 и 09:30 в соборе, а также в 09:30 в храме Архангела Михаила.
"Литургию в 09:30 в Большом Донском соборе возглавит святейший патриарх Кирилл. По её окончании будет совершён молебен у чудотворного образа", — говорится в сообщении.
Ранее реставраторы центра Грабаря завершили обследование иконы "Троица" Андрея Рублёва. Также эксперты проведут расширенный совет, на котором определят, какие ещё процедуры необходимы для обеспечения сохранности святыни. А всё началось с того, что в мае патриарх Кирилл просил разрешения выставить икону Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако российский лидер Владимир Путин вернул святыню Церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня. 12 июля был подписан договор о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование. Специалисты центра Грабаря приступили к обследованию иконы 24 июля.
ТАСС / Валерий Шарифулин