Реставраторы центра Грабаря завершили обследование иконы "Троица"
Икона "Троица". Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Специалисты центра Грабаря завершили обследование иконы "Троица" Андрея Рублёва. Об этом РИА "Новости" рассказала заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности научно-реставрационного центра имени Грабаря Елена Проханова.
"Обследование завершилось. Сейчас этап анализа полученной информации. На её основании будет выработана программа дальнейших мероприятий", — сообщила Проханова, уточнив, что дату расширенного совета реставрации пока ещё не назначили.
На расширенном совете эксперты определят, какие ещё процедуры необходимы для обеспечения сохранности "Троицы". Среди участников совета много специалистов из Третьяковки, которые имеют большой опыт работы с этой иконой.
В мае патриарх Кирилл просил разрешения выставить икону Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако российский лидер Владимир Путин вернул святыню Церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня. 12 июля был подписан договор о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование. Специалисты центра Грабаря приступили к обследованию иконы 24 июля.