Реставраторы центра Грабаря завершили обследование иконы "Троица"

Специалисты центра Грабаря завершили обследование иконы "Троица" Андрея Рублёва. Об этом РИА "Новости" рассказала заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности научно-реставрационного центра имени Грабаря Елена Проханова.

"Обследование завершилось. Сейчас этап анализа полученной информации. На её основании будет выработана программа дальнейших мероприятий", — сообщила Проханова, уточнив, что дату расширенного совета реставрации пока ещё не назначили.