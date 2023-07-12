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12 июля, 13:53

Икону "Троица" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

<p>Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Ярослав Чингаев</p>

Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Ярослав Чингаев

Икону "Троица" Андрея Рублёва передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Соответствующий договор утвердили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова.

"12 июля 2023 года в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублёвым", — говорится в сообщении РПЦ.

Патриарх подчеркнул, что совершилось историческое событие, и выразил надежду, что безвозвратно прошло время, когда святыни изымались из Церкви.

Для иконы "Троица" подготовили помещение с климат-контролем в реставрационном центре

Для иконы "Троица" подготовили помещение с климат-контролем в реставрационном центре

Напомним, всё началось с того, что патриарх Кирилл просил разрешения выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, но президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня, она пробудет там до 19 июля. Затем святыню ожидает плановая реставрация, а уже после этого — передача непосредственно Троице-Сергиевой лавре.

Александра Вишнякова
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