Икону "Троица" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Икону "Троица" Андрея Рублёва передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Соответствующий договор утвердили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова.

"12 июля 2023 года в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублёвым", — говорится в сообщении РПЦ.