Для иконы "Троица" подготовили помещение с климат-контролем в реставрационном центре

Реставраторы подготовили специальное помещение с климат-контролем для иконы "Троица" Андрея Рублёва во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Реставрационный центр имени И.Э. Грабаря готов к приёму иконы "Святая Троица" <…> Для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение", — написала она в телеграм-канале.

Министр отметила, что вопросы по восстановлению иконы будут решаться после тщательной экспертизы, которая оценит масштаб предстоящих работ. Планируется привлечь к реставрации не только специалистов центра, но и представителей других институтов.