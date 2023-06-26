Для иконы "Троица" подготовили помещение с климат-контролем в реставрационном центре
Министр Любимова сообщила о готовности реставраторов принять икону "Троица"
Реставраторы подготовили специальное помещение с климат-контролем для иконы "Троица" Андрея Рублёва во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Реставрационный центр имени И.Э. Грабаря готов к приёму иконы "Святая Троица" <…> Для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение", — написала она в телеграм-канале.
Министр отметила, что вопросы по восстановлению иконы будут решаться после тщательной экспертизы, которая оценит масштаб предстоящих работ. Планируется привлечь к реставрации не только специалистов центра, но и представителей других институтов.
Ранее Минкульт сообщил о продлении срока хранения "Троицы" в храме Христа Спасителя до 19 июля. Затем её отправят на плановую реставрацию, а после передадут Троице-Сергиевой лавре. Сейчас святыне ежедневно приходят поклониться не менее восьми тысяч верующих.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY