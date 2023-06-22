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22 июня, 14:10

Московская епархия сократила время допуска к "Троице" в храме Христа Спасителя

<p>"Троица" в храме Христа Спасителя. Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko</p>

"Троица" в храме Христа Спасителя. Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Время доступа прихожан к "Троице" Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя будет сокращено на два часа с 23 июня, так как нет больших очередей к святыне. Об этом сообщила информационная служба Московской епархии Русской православной церкви.

"С 23 июня допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться с 10:00 до 17:00. В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут", говорится в тексте.

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Ранее сообщалось, что Минкульт сообщил о продлении срока хранения "Троицы" в храме Христа Спасителя. Увидеть икону можно до 18 июля. Затем её отправят на плановую реставрацию. Сейчас "Троице" ежедневно приходят поклониться не менее восьми тысяч верующих.

Татьяна Миссуми
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