Московская епархия сократила время допуска к "Троице" в храме Христа Спасителя
"Троица" в храме Христа Спасителя. Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko
Время доступа прихожан к "Троице" Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя будет сокращено на два часа с 23 июня, так как нет больших очередей к святыне. Об этом сообщила информационная служба Московской епархии Русской православной церкви.
"С 23 июня допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться с 10:00 до 17:00. В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут", — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что Минкульт сообщил о продлении срока хранения "Троицы" в храме Христа Спасителя. Увидеть икону можно до 18 июля. Затем её отправят на плановую реставрацию. Сейчас "Троице" ежедневно приходят поклониться не менее восьми тысяч верующих.