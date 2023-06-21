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21 июня, 16:54

"Троице" ежедневно приходят поклониться не менее 8 тысяч верующих

По меньшей мере восемь тысяч человек приходят поклониться иконе "Троица" ежедневно. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Легойда в интервью радио "Комсомольская правда".

"Икона "Троица" сейчас в храме Христа Спасителя. Недавно её нахождение там было продлено до 18 июля включительно. Не меньше восьми тысяч человек ежедневно приходят поклониться иконе", — цитирует Легойду kp.ru.

Также он напомнил, что "Троица" продолжит числиться в государственных фондах, что позволит властям контролировать её состояние надлежащим образом.

"И это надо понимать, когда мы говорим, что храм или монастырь переданы Церкви", подчеркнул Легойда.

Легойда привёл в пример московский Новодевичий монастырь, являющийся памятником ЮНЕСКО. Его нельзя передать в собственность, но можно передать в пользование. Новодевичий монастырь сейчас находится в пользовании у Церкви.

Министр культуры Любимова рассказала Лайфу о будущем иконы "Троица"

Министр культуры Любимова рассказала Лайфу о будущем иконы "Троица"

Недавно Минкульт сообщил о продлении срока хранения "Троицы" в храме Христа Спасителя до 19 июля.

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ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Юрий Лысенко
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