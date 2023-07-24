К обследованию иконы "Троица" Рублёва приступили реставраторы центра Грабаря
Реставраторы приступили к обследованию иконы "Троица" Андрея Рублёва. Об этом заявили во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря, куда её доставили 19 июля.
"Всё в плановом режиме, все работы. Ящик вскрыли, икона на столе у реставратора, и дальше обследуют состояние сохранности. То есть надо понимать, что это не дело 15 минут, это достаточно продолжительный процесс", — отметили там в беседе с РИА "Новости".
Сколько времени займёт обследование, неизвестно. Когда оно закончится, назначат дату встречи реставрационного совета.
В мае патриарх Кирилл просил разрешения выставить икону Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако российский лидер Владимир Путин вернул святыню Церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня. 12 июля был подписан договор о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование. Сейчас "Троицу" ожидает плановая реставрация, а уже после этого — передача непосредственно Троице-Сергиевой лавре.
Агентство городских новостей "Москва" / Ярослав Чингаев