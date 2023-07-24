К обследованию иконы "Троица" Рублёва приступили реставраторы центра Грабаря

Реставраторы приступили к обследованию иконы "Троица" Андрея Рублёва. Об этом заявили во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря, куда её доставили 19 июля.

"Всё в плановом режиме, все работы. Ящик вскрыли, икона на столе у реставратора, и дальше обследуют состояние сохранности. То есть надо понимать, что это не дело 15 минут, это достаточно продолжительный процесс", — отметили там в беседе с РИА "Новости".